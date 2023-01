Nissan prépare un "nouveau" concept pour montrer à quoi ressemblera le futur de la marque. Cependant, le teaser diffusé sur YouTube ne semble pas contenir beaucoup de "nouveautés".

Les formes des feux arrière et l'absence de toit font clairement référence au Max-Out, un roadster électrique présenté dès 2021. Pourquoi, alors, Nissan a-t-il annoncé à nouveau ce concept ? Et quelles sont ses particularités ?

Du virtuel au réel

La réponse à la première question est très simple : en fait, le prototype n'est jamais devenu "réel".Ol n'a fait ses débuts que sous forme numérique, à tel point que les photos que vous voyez ne sont que des rendus. Cependant, le 1er février, la marque dévoilera le concept "physique", qui nous permettra de voir par nous-mêmes la direction que prendra l'entreprise dans les années à venir.

Nissan Max-Out concept

À cette occasion, Nissan devrait communiquer de plus amples détails sur les caractéristiques du prototype. Tout ce que nous savons de ce roadster, c'est qu'il possède une "structure ultra-légère" et un centre de gravité bas.

Dans le même temps, il semble peu probable que la Max-Out devienne un modèle de production, car les roadsters et les coupés représentent un segment de niche sur le marché.

Tout électrique

En attendant, deux modèles très importants semblent se profiler dans l'avenir de Nissan. En 2024, ce sera le tour de la Micra, la compacte japonaise devant être construite sur la même base que la Renault 5, mais avec un style qui lui sont propres.

En outre, le constructeur japonais travaille sur la nouvelle Leaf, qui pourrait changer radicalement de proportions et de segment. La voiture électrique phare de Nissan devrait se transformer en crossover et être équipée de nouvelles batteries et d'un nouveau groupe motopropulseur.

Enfin, il y a toujours l'idée d'une nouvelle GT-R. Bien que la génération actuelle ait été perfectionnée, " Godzilla " changera de peau avec l'adoption d'un groupe motopropulseur (éventuellement) hybride dans la décennie.