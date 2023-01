Lorsque BMW a dévoilé la M3 CS en début de semaine, la berline sportive arborait une peinture verte saisissante. Si c'est un peu trop pour vos goûts, la Clubsport peut également être dotée d'une finition beaucoup plus discrète, le Frozen Solid White. Elle est également issue du catalogue Individual et fait ses débuts sur la berline hautes performances où elle est associée à de la fibre de carbone. Le contour rouge de la grille de calandre reste le même.

Le PDG de BMW M, Frank van Meel, nous fait découvrir en détail la M3 CS 2024, qui ne sera fabriquée que pendant un an. Jusqu'à 2 000 voitures seront fabriquées de mars 2023 à mars 2024, mais BMW n'exclut pas de prolonger la production si elle reçoit plus de demandes. La M3 la plus rapide et la plus puissante de tous les temps n'a pas que deux coloris dans son catalogue puisque les clients peuvent également opter pour le gris Brooklyn ou le noir Saphir.

La M3 CS est essentiellement une M4 CSL à quatre portes, sans la gamme complète de mesures d'allègement. Elle est équipée du même moteur six cylindres en ligne de 543 ch et 650 Nm de couple ainsi que d'une transmission automatique à huit rapports. Contrairement à la M4 CSL qui est une propulsion, la M3 CS est équipé du sytème xDrive.

Indépendamment de la peinture, toutes les voitures reçoivent des phares laser avec des feux de jour jaunes. BMW M a utilisé des pièces en fibre de carbone pour réduire le poids d'environ 20 kg par rapport à la M3 Competition xDrive.

Même si vous payez la modique somme de 120 000 €, les freins en carbone céramique restent en option, tout comme les deux peintures Individual que nous avons mentionnées. Les pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 sont également en option.

Le constructeur munichois prévoit que les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon seront les principaux marchés de la M3 CS.