Si on France on est fier de nos nouvelles Alpine A110 pour la Gendarmerie nationale, en Australie, ça fait longtemps que les forces de l'ordre roulent dans les voitures puissantes. BMW M5 Competition, Porsche 911 Carrera, Audi RS4 Avant, Lexus RC F, Honda Civic Type R... Il y a déjà eu un peu de tout. Et voilà que désormais, c'est la nouvelle M3 Competition qui rejoint la flotte !

Avec ses stickers et ses lumières spécifiques, elle est sans doute facile à repérer de loin. Sans oublier ces deux gros naseaux à l'avant qui devraient en refroidir plus d'un en la voyant débouler dans le rétroviseur ! Les hommes et les femmes en bleu de la police de Victoria ne pourront profiter de la M3 Competition que pendant une période limitée, car la puissante berline n'est qu'un prêt.

Ce n'est pas tous les jours que l'on peut voir une voiture de police avec un toit en fibre de carbone et un spoiler de coffre, sans parler des quatre sorties d'échappement et des énormes prises d'air. La patrouille routière de la police de Victoria a récemment pris livraison du bolide et l'utilisera pour des "processus d'évaluation et d'appréciation des véhicules". Le fait qu'il s'agisse d'un prêt de BMW Australie signifie que la M3 n'a pas été achetée directement en utilisant les précieux fonds provenant des contribuables, donc tout va bien.

L'histoire était similaire avec une voiture de police M5 Competition de l'Australie en 2019, car elle aussi était un prêt et la police de Victoria l'a rendue après un an de service. Fini en blanc alpin et monté sur des jantes en alliage noires, le dernier modèle est chargé d'accomplir des "tâches spéciales" dans l'État.