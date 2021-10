Quand vous étiez enfant, vous avez très certainement dû vous amuser avec des petites voitures de police ou de gendarmerie, jouer aux course-poursuites ou encore au gendarme et au voleur. Les années ont passé, les jouets ne sont plus les mêmes, vos moyens non plus peut-être, et si vous rêvez de rejouer avec des engins des forces de l'ordre, la maison d'enchères Silvertone Auctions a peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser.

En effet, lors de sa vente du NEC Classic Motor Show, une Porsche 911 (996) GT3 aux couleurs de la Police allemande sera disponible aux enchères. Mais évidemment, il y a une petite subtilité, car vous n'avez jamais vu rouler la Police allemande avec une Porsche 911 GT3. Cette voiture n'a pas réellement été utilisée par les forces de l'ordre germaniques, mais elle possède cependant tous les attributs d'un véhicule de police.

À la base, il s'agit d'une Porsche 911 (996) GT3 phase 1 de 2000, avec le poste de conduite à gauche, et qui est animée par le fameux flat-six 3,6 litres de 360 chevaux. Après quelques kilomètres avec sa configuration d'origine, son propriétaire a eu l'idée de la rendre un peu plus extravagante, en lui donnant l'apparence d'un véhicule de police. Ainsi, cette GT3 s'est dotée d'une livrée verte et grise et d'une rampe de feux additionnels.

Sauf que ce qui devait être un "jeu" s'est transformé en une campagne de sensibilisation à la sécurité routière puisque, avec l'accord du propriétaire, la Police britannique l'a ensuite utilisée afin de sensibiliser les jeunes conducteurs aux dangers de la route.

Cette 911 GT3, qui affiche aujourd'hui 74 105 kilomètres au compteur, sera disponible à la vente les 13 et 14 novembre prochains, lors de l'édition 2021 du NEC Classic Motor Show de Birmingham. La maison d'enchères n'a pas proposé d'estimation, mais si cela peut rassurer certains potentiels acquéreurs à la recherche d'une 996 GT3, la voiture peut être débarrassée de sa livrée et de ses équipements additionnels au moment de la vente.