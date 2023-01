Dacia a décidé de répondre par la moquerie aux constructeurs qui imposent des abonnements pour débloquer certaines fonctions sur les véhicules. La marque du groupe Renault a ainsi décidé d'offrir dans ses concessions britanniques des bouillottes destinées à réchauffer les sièges, nommées Heated Seat Saviors.

Un clin d'œil appuyé à BMW, qui demande à ses clients de passer par la caisse (18€ par mois) s'ils souhaitent activer les sièges chauffants.

La bouillote de Dacia

Dacia affiche ainsi sa volonté de ne pas adopter de modèle économique à abonnement. La marque low-cost en profite pour rappeler que les versions haut de gamme des Sandero Stepway, Duster, et Jogger ont les sièges chauffants à l'avant de série.

"Le Heated Seat Savior est un peu amusant, mais il illustre la direction prise par l'industrie d'adopter des modèles économiques par abonnement", a souligné Luke Broad, responsable du marketing de Dacia au Royaume-Uni. "Demander à quelqu'un de payer un supplément pour un équipement déjà présent ne correspond vraiment pas à Dacia !"

Dacia reste fidèle à sa simplicité

Cette campagne décalée s'inscrit dans les propos de Denis Le Vot, le directeur général de Dacia, qui souhaite que la marque ne contraigne pas ses clients à faire l'acquisition d'options superflues, en restant à une simplicité qui permet de proposer des tarifs plus bas que la concurrence.

"Beaucoup de gens désactivent l'assistant de maintien de trajectoire", expliquait-il l'an passé. "On le fait parce qu'on est humain, on juge la situation donc on désactive la technologue. Nous, on ne vous le vend pas. On sait que les gens désactivent l'assistant de maintien de trajectoire, donc pourquoi le vendre ?"

Ces bouillottes seront disponibles gratuitement dans des concessions de Dacia à Londres, Manchester et Fendrod Way au début du mois de février, mais disponibles en très peu d'exemplaires, seulement 25 dans chaque lieu de vente.