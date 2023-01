Honda travaille sur sa nouvelle voiture de course pour la série Super GT. En attendant, la marque nous présente un nouveau concept car au Tokyo Auto Salon au Japon. Baptisée Civic Type R-GT, elle a été développée sur la base de l'actuelle Civic Type R de route et devrait remplacer la NSX-GT Type S. Le concept-car présenté à Tokyo porte les couleurs de la Honda Racing Corporation : rouge, bleu et blanc. Le prototype fait ses débuts à Tokyo aux côtés du président du HRC, Koji Watanabe.

Malgré les ressemblances visuelles évidentes entre la voiture de route et la voiture de course, il existe quelques différences majeures entre les deux. La voiture de course est entraînée par les roues arrière, contrairement à la Civic Type R qui est une traction avant. Aucune information détaillée concernant la mécanique n'est disponible, mais Honda affirme que le concept montre la direction dans laquelle la version finale de la voiture de course évoluera au cours du processus de développement.

Nous ne savons pas non plus à quel stade se trouve actuellement le processus de développement, mais le constructeur japonais annonce que les premiers essais sur piste sont prévus pour cet été. La version finale devrait être prête pour la saison 2024 de la série Super GT, lorsque de nouvelles réglementations dans le segment GT500 seront introduites. Honda devrait être le seul constructeur à proposer une toute nouvelle voiture dans la série, car Nissan et Toyota continueront très probablement à proposer des versions modifiées de leurs voitures de course actuelles, basées respectivement sur la Nissan Z et la Toyota Supra.

C'est littéralement tout ce que nous savons sur la nouvelle voiture de course Super GT de Honda qui est actuellement en cours de développement. Pour rappel, le championnat de voitures de grand tourisme a été créé en 1993 et rebaptisé sous son nom actuel en 2005. Cette série représente le plus haut niveau de la course automobile au Japon et compte actuellement deux catégories — GT300 et GT500. L'année dernière, Nissan a remporté la couronne dans les deux catégories et le dernier titre de Honda remonte à 2020 avec la NSX-GT à moteur avant.

La saison 2023 de Super GT démarre le 15 avril prochain sur le circuit international d'Okayama. Huit courses au total sont prévues cette année, bien que Honda doive attendre 2024 pour présenter sa nouvelle concurrente basée sur la Civic Type-R.