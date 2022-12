Les compactes sportives (du moins telles que nous les connaissons) disparaîtront dans un avenir proche, dans un contexte où les réglementations anti-pollutions sont de plus en plus strictes et les prix toujours plus élevés. À titre d'exemple, la nouvelle Honda Civic Type R s'échange aujourd'hui pas moins de 55 000 euros en France, hors malus, tandis que la Renault Mégane R.S., elle aussi, dépasse le cap des 50 000 euros.

La seule façon pour ce segment de survivre, c'est évidemment de passer par la case électrification. Mais le coût de l'électrification d'une voiture de ce type est tel, qu'il se répercutera inévitablement sur le prix de vente. Reste à savoir si les clients seront prêts à débourser des sommes aussi élevées pour des compactes sportives.

Hybride ou électrique

Du côté de chez Honda, pour continuer à proposer des sportives sur ce segment, le choix semble déjà fait. Hideki Kakinuma, l'ingénieur en chef à l'origine de la conception de la nouvelle Civic Type R, a eu un long entretien avec nos confrères de chez Autocar. En plus de présenter les caractéristiques du modèle, il a souligné que les nouvelles réglementations rendent de plus en plus difficile le travail autour de ce type de voitures.

"La recherche de la neutralité carbone et les réglementations sur les émissions sont des limites très strictes. La prochaine Type R pourrait avoir un moteur thermique, mais ce sera très peu probable." "Toutefois, la philosophie de ce modèle va au-delà de sa motorisation. Je parle évidemment aussi de l'expérience de conduite et des émotions ressenties derrière le volant. Autant d'aspects que l'on retrouve également dans une voiture neutre en carbone, électrifiée ou équipée de nouvelles technologies".

Hideki Kakinuma ne semble donc pas totalement fermer la porte à une version hybride, mais si l'on considère que l'actuelle Type R restera au catalogue au moins jusqu'en 2026, voire 2027, l'hypothèse d'une future Honda Civic Type R 100 % électrique semble plus probable.

Que font les rivaux ?

Il n'y a pas que chez Honda que les choses bougent. De son côté, Volkswagen a déjà annoncé que les labels GTI et R survivront, mais deviendront 100 % électriques à l'avenir. Et ce sera aussi le cas pour d'autres constructeurs, même si nous sommes rentrés dans une sorte de "silence" autour de ce segment de la part des marques qui ont, ou qui ont eu une légitimité dans ce domaine.

Le label GTI a disparu chez Peugeot, remplacé par PSE, mais pour le moment aucune 308 PSE ne semble prévue. La Renault Mégane R.S. va disparaître et ne va pas être remplacée. C'est Alpine qui endossera le rôle de marque sportive au sein du groupe Renault. La Focus RS n'a pas été remplacée et ne le sera pas, tandis que la Hyundai i30 N n'est déjà plus vendue sur certains marchés européens, même si Hyundai n'a pas complètement abandonné les modèles sportifs.