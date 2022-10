La gamme R de Volkswagen a récemment été profondément remaniée, notamment avec l'arrivée de la nouvelle Golf R, mais aussi du Tiguan et du T-Roc R. À partir de 2030, les remplaçants de ces modèles seront tous 100 % électriques, sans passer par la case hybridation.

Dans une interview accordée au magazine Autocar, le constructeur allemand a confirmé cette nouvelle politique, qui n'est pas vraiment une surprise en soi, tout en assurant que plusieurs prototypes électriques siglés Volkswagen R étaient déjà dans les starting-blocks.

Les premiers modèles arrivent bientôt

Bien qu'elles ne soient pas explicitement mentionnées, il semblerait probable que les premières R électriques seront les modèles déjà sur le marché, à savoir les ID.3 et autres ID.4. Dans un avenir proche, il pourrait également y avoir de la place pour l'ID. Aero, l'héritière 100 % électrique de la Passat qui devrait arriver dans le courant de l'année 2023.

En revanche, l'avenir des modèles R actuels équipés d'un moteur thermique, comme la Golf, le Tiguan et le T-Roc semble désormais scellé, même s'il reste toutefois quelques années afin de proposer d'ultimes versions R dotées d'un moteur thermique. Mais est-ce que ce sera le cas avec les nouvelles normes anti-pollution qui arrivent ? Rien n'est moins sûr.

Chargement et technologie de pointe

Selon Autocar, la prochaine Volkswagen R sera construite sur la plateforme SSP qui devrait équiper la majorité des modèles électriques du groupe à partir de 2026. Cette architecture se prête exclusivement aux voitures électriques, ce qui laisse entendre que la prochaine Volkswagen R n'aura pas d'équivalence thermique ou même hybride.

Volkswagen ID.X Concept

Sans surprise, ces voitures seront sans doute très performantes, notamment sur circuit, mais aussi en matière de recharge. Pas de quoi faire le plein en moins de 3 minutes comme sur une Golf R, mais la puissance de charge devrait être élevée. Sur une Volkswagen ID.4 GTX par exemple, le modèle électrique le plus "sportif" de la marque actuellement avec 299 ch, il est possible de passer de 10 à 80 % en 25 minutes grâce à une puissance de charge de 150 kW.

En outre, étant donné que la conversion à l'électricité des Volkswagen R aura lieu cinq ans plus tôt que pour le reste de la gamme (Volkswagen ne vendra que des voitures électriques qu'à partir de 2035), il est fort probable que ces modèles soient équipés de nouvelles technologies, avec des batteries plus efficaces et des logiciels plus avancés. Par la suite, ces solutions devraient également trouver leur place sur des modèles plus conventionnels.