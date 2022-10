Les nouveautés de Volkswagen pour 2023 seront double : d'une part, les modèles classiques à moteur essence et diesel continueront d'être mis à jour, d'autre part, la famille ID électrique accueillera de nouvelles et importantes innovations pour prendre, petit à petit, une place plus importante dans la gamme du constructeur allemand.

Le premier groupe comprend, entre autres, le restylage du T-Cross et du Touareg, ainsi que la nouvelle génération de Tiguan. Dans le second groupe, nous trouvons les premières mise à jour pour l'ID.3 ainsi que l'arrivée de l'héritière 100 % électrique de la Passat. Cependant, toujours pas de restylage de la Golf, pour lequel il faudra attendre 2024.

Voici toutes les nouvelles Volkswagen en 2023 :

Volkswagen ID.3 mise à jour

La première voiture de la nouvelle ère Volkswagen pourrait recevoir une série de mises à jour mineures au cours de l'année prochaine. Il ne devrait pas s'agir d'un restylage en tant que tel, mais de changements dans l'équipement et la technologie. Cependant il serait plus improbable que des changements soient fait aux batteries et à l'électronique, à par peut-être, les mises à jour logicielles.

Volkswagen ID.3

Une version sportive de l'ID.3 serait aussi dans les plans de Volkswagen au vu du concept ID.X qui préfigurait une possible version GTX. Son arrivée n'est pas confirmée, mais elle pourrait faire partie des nouveaux modèles de 2023.

Nom Volkswagen ID.3 Carrosserie Berline 5 portes Moteurs Électrique Date d'arrivée Mi 2023 Prix À déterminer

Volkswagen ID.Aero

Le modèle qui remplacera virtuellement la Passat après huit générations et plus de cinquante ans de carrière a été présenté en avant-première par le concept ID.Aero.

Concept Volkswagen ID.Aero

Longue de cinq mètres et dotée d'une autonomie de 620 km, la version de production atterrira d'abord en Chine. Elle sera présentée au public européen d'ici la fin de l'année, mais la commercialisation à proprement dite ne commencera pas avant 2024.

Nom Volkswagen ID.Aero Carrosserie Berline Moteurs Électrique Date d'arrivée Fin 2023 (en vente à partir de 2024) Prix À déterminer

Volkswagen T-Cross

Après avoir remanié la Polo en 2021 et élargi la famille des SUV urbains avec la Volkswagen Taigo, nous aurons droit l'année prochaine à la mise à jour du T-Cross, lancé en 2019.

T-Cross 2020

Le petit SUV devrait adopter un nouveau style à l'avant, inspiré de la Taigo, et un rafraîchissement de l'intérieur. En revanche, la gamme de moteurs devrait rester identique à l'actuelle, sans hybride ni moteur diesel. La présentation et le lancement devraient se succéder rapidement.

Nom Volkswagen T-Cross Carrosserie SUV Moteurs Essence Date d'arrivée Automne 2023 Prix À déterminer

Volkswagen Tiguan

Quelques temps après la Golf 8, le Volkswagen Tiguan fait également peau neuve : la troisième génération sera présentée au cours de l'année 2023. Elle sera la dernière à être proposée avec des moteurs thermiques avant que la gamme classique de Volkswagen ne laisse entièrement le champ libre aux ID.

Nouveau Volkswagen Tiguan

Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que le Tiguan va grandir de quelques cm et qu'il aura un nouvel intérieur avec des écrans plus grands comme sur les modèles ID. Les moteurs, essence et diesel, seront toutefois électrifiés avec des solutions hybrides rechargeables et légères. Quant au boîte de vitesse manuelles, elles pourraient disparaître définitivement au profit de la DSG.

Nom Volkswagen Tiguan Carrosserie SUV Moteurs Électrique Date d'arrivée Printemps 2023 (présentation) Prix À déterminer

Restylage du Volkswagen Touareg

Peu de choses ont été dites à son sujet jusqu'à présent, mais une mise à jour du modèle devenu le véritable fleuron de la marque est attendue en 2023.

Volkswagen Touareg 2023 (photo espion)

Les détails ne sont pas encore connus, mais il est possible qu'il y ait une électrification supplémentaire des moteurs, quelques mises à jour techniques ainsi que plus d'équipement, en particulier pour les fonctions de remorquage assisté qui sont parmi les points forts du modèle. Révélation possible dès le premier trimestre 2023.

Nom Volkswagen Touareg Carrosserie SUV Moteurs Diesel et essence-hybride (à confirmer) Date d'arrivée Printemps 2023 Prix À déterminer

Volkswagen Amarok

Comme tous les pick-up, il relève du département des véhicules utilitaires. Quoi qu'il en soit, le nouveau Volkswagen Amarok arrivera en début d'année, plus de six mois après le Ford Ranger qui constitue la base de cette génération.

Volkswagen Amarok

Long de 5,36 mètres avec un empattement de 3,27 mètres, l'Amarok dispose de plus d'espace et de capacité de chargement et d'un châssis plus solide. Il accueillera de nouvelle technologie, à commencer par un écran vertical de 10 ou 12 pouces, un régulateur de vitesse actif qui s'adapte aux panneaux de signalisation ainsi que du système d'éclairage Matrix LED IQ. Light. Côté moteur, nous auront droit aux diesel de 150 à 240/250 ch et un essence 2.3 de 302 cv. La transmission automatique à 10 vitesses est également nouvelle.