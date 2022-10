L'heure du restylage approche pour la Volkswagen Golf. La huitième génération, lancée en 2019, va bientôt avoir le droit une grosse cure de jouvence, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

À en juger par les dernières photos espion, il semblerait que Volkswagen ait concentré ses efforts sur la partie technologie embarquée et, en particulier, sur un nouveau système d'info-divertissement.

Un écran géant en plein centre

En lieu et place des écrans actuels de 8,3 et 10,3 pouces (selon les finitions), les photos espion nous montrent une gigantesque dalle tactile au centre de la console centrale et rappelant vaguement celle d'une ID.4. Contrairement au SUV, cependant, la Golf devrait conserver son propre combiné d'instrumentation numérique, plus grand et globalement mieux fait que son cousin électrique.

Outre la taille de l'écran, Volkswagen devrait également revoir en profondeur le système d'info-divertissement en utilisant un nouveau logiciel. De plus, comme la Golf a souvent apporté des nouveautés à tous les modèles de la marque, il n'est pas exclu que cet écran soit également adopté par d'autres futures Volkswagen, notamment les prochaines générations du Tiguan et du T-Roc.

Esthétiquement, le mulet du prototype ressemble comme deux gouttes d'eau au modèle actuel.

Rendez-vous à la fin de l'année prochaine

La Golf présentée sur les photos ne semble pas cacher de grandes innovations en termes de design. Il est toutefois fort possible que Volkswagen n'en soit qu'aux premiers stades du développement. Les prochains prototypes devraient intégrer quelques éléments nouveaux. Comme pour la majorité des restylages, nous devrions avoir le droit à de nouveaux inserts de carrosserie, de nouvelles jantes en alliage et un nouveau nuancier de couleur.

Concernant les motorisations, Volkswagen devrait reconduire le catalogue actuel, avec toutefois peut-être quelques mises à jour du côté des motorisations micro-hybrides. La Volkswagen Golf 8 restylée est attendue pour la fin de l'année 2023, pour une commercialisation qui devrait intervenir dans la foulée.