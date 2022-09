À quoi ressembleront les Volkswagen du futur ? Peut-être à ce concept-car. Appelé Gen.Travel, ce prototype ouvre les portes de l'avenir de la mobilité combinée à la conduite entièrement autonome. Ce concept sera exposé au Concours d'Élégance de Chantilly le 24 septembre prochain.

Doté d'un habitacle entièrement modulable, ce concept 100 % électrique vise à devenir un moyen de transport alternatif et plus durable par rapport au transport aérien court-courrier. Rien que ça.

Confortable et écologiquement durable

Selon Volkswagen, ce concept s'inscrit dans un nouveau segment baptisé IEV (Innovation Experience Vehicle) situé quelque part entre les berlines et les monospaces. La forme particulière de la voiture est conçue pour créer autant d'espace et de lumière que possible.

L'extérieur aux lignes futuristes est divisé en deux parties : l'habitacle entièrement vitré et le châssis intégrant tous les composants essentiels.

Les ingénieurs ont conçu le Gen.Travel avec un habitacle très spacieux et modulable. Quatre sièges et une grande table au milieu peuvent être installés pour les voyages d'affaires, tandis qu'il est aussi possible de disposer de deux sièges inclinables qui peuvent être transformés en une sorte de "chaise longue" avec toutefois le système de sécurité nécessaire en cas d'accident.

Lorsque vous voyagez en famille, les sièges avant peuvent intégrer des écrans pour divertir les enfants avec des animations et des jeux en réalité augmentée.

Le confort comme maître-mot

L'ensemble de l'habitacle est constitué de matériaux durables, recyclés ou d'origine naturelle. Il est aussi équipé d'un système de gestion de la lumière ambiante pour aider l'organisme des passagers à réguler la production de mélatonine.

Toujours en matière de confort, le concept Volkswagen (non destiné à la production de série) est équipé d'une suspension active eABC (electric Active Body Control) qui régule les mouvements verticaux et latéraux de manière permanente et coordonnée avec l'intelligence artificielle. Comme énoncé plus haut, la voiture dispose d'une conduite autonome de niveau 5, soit le plus haut niveau selon la hiérarchie établie par le législateur.

La voiture est capable d'évoluer seule dans son environnement, sans intervention humaine. Malheureusement, les infrastructures d'aujourd'hui ne permettent pas d'exploiter encore pleinement ce type de technologie.