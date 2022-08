La Volkswagen Golf a connu des centaines de variantes de moteurs depuis son lancement en 1974. Même s'il existait auparavant un VR6, la quatrième génération du quatre cylindres EA888 est le moteur le plus puissant monté sur la compacte à hayon.

Ce moteur turbo essence de 2,0 litres développe 333 ch sur la Golf R 20 Years Edition. Une nouvelle vidéo de Volkswagen R montre comment la société a réussi à extraire cette puissance supplémentaire par rapport à une Golf R standard.

Bien que VW se concentre aujourd'hui sur les véhicules électriques, ses ingénieurs ont eu le temps de travailler sur la voiture à quatre roues motrices et d'ajouter 13 ch supplémentaires. Des modifications apportées à l'admission et à l'échappement ont permis au moteur de gagner en muscle. Le papillon des gaz reste toujours ouvert afin que l'air ne s'accumule plus à l'entrée, la réponse est donc plus instantanée à l'accélération.

Volkswagen Golf R "20 Years" (2022)

D'autres modifications apportées au turbocompresseur ont consisté à améliorer le système anti-lag en modifiant la soupape de décharge pour une réponse encore plus rapide de l'accélérateur. Dans l'épisode 2, VW fournira des détails supplémentaires sur la Golf R la plus puissante de tous les temps. La voiture sera commercialisée cette année en Europe et en Amérique du Nord, avec un prix de vente de 59 995 € en Allemagne. Cette édition spéciale sera produite pendant un an seulement.

C'est peut-être la Golf de série la plus puissante à ce jour, mais souvenez-vous qu'en 2007, lors du salon de Wörthersee, la société a fabriqué une GTI W12-650 avec un moteur W12 biturbo de 6,0 litres provenant d'une Bentley Continental GT. Il s'agissait d'un concept à moteur central (mais fonctionnel) basé sur la Golf Mk5 avec une puissance délirante de 650 chevaux qui lui permettait de passer de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. Étonnamment, la Golf R 20 Years n'est que 0,9 s plus lente dans ce sprint.

En 2014, VW a dévoilé le concept de la Golf R400 avec 400 ch sous le capot, et bien qu'elle ait été aperçue en test au Nurburgring à plusieurs reprises, un modèle de production n'a jamais suivi. Selon la rumeur, la voiture était censée s'appeler R420 et donc emballer encore plus de puissance que le concept en offrant près de 420 ch. L'annulation est apparemment intervenue après que le chef de R&D, Heinz-Jakob Neusser, a été contraint de prendre sa retraite à la suite du Dieselgate.