Développé à partir de zéro, le nouvel Amarok n'a pratiquement rien en commun avec son prédécesseur, dont plus de 830 000 unités ont été vendues depuis 2010. Il abandonne son architecture Volkswagen pour adopter la plateforme T6 de Ford qui a servi de base au dernier Ranger. Il ne s'agit pas d'une simple version rebadgée du Ford, car VW s'est donné beaucoup de mal pour lui donner sa propre identité visuelle.

Le nouvel utilitaire sera disponible dès son lancement dans les styles de carrosserie cabine simple et cabine double, cette dernière s'étendant sur 5350 millimètres. Il est donc plus long de 96 mm que le pick-up qu'il remplace et son empattement a été allongé de 173 mm, ce qui lui confère une longueur généreuse de 3270 mm. La distance entre les essieux augmentant plus que la longueur totale réelle, cela signifie que les porte-à-faux ont été raccourcis pour une meilleure aptitude au tout-terrain en améliorant les angles d'attaque et de fuite.

VW Amarok (2022)

La largeur a diminué de 34 mm pour atteindre 1910 mm, tandis que la hauteur a augmenté de 10 mm pour atteindre 1888 mm, bien que cela dépende du choix des roues et des pneus. VW vendra l'Amarok avec des roues standard en acier de 17 pouces, mais les plus versions les plus huppées recevront pour la première fois un ensemble en alliage de 21 pouces.

Le nouvel Amarok peut traverser des gués d'une profondeur de 800 mm (contre 500 mm précédemment), tandis que la transmission intégrale sera de série sur de nombreux marchés. Les clients auront le choix entre deux configurations 4Motion, l'une avec un système 4x4 sélectionnable et l'autre avec un système permanent. Selon la région, il y aura également une variante d'entrée de gamme moins chère avec une transmission aux roues arrière. Selon le choix du moteur, une capacité de remorquage allant jusqu'à 3500 kilogrammes sera proposée.

Quatre moteurs diesel et un moteur à essence ont été préparés, tous bénéficiant de la turbocompression. Sur le marché africain, VW Commercial Vehicles vendra le nouvel Amarok avec un 2.0 TDI développant 148 ch (110 kW), tandis que les autres régions recevront une version plus puissante avec 168 ch (125 kW). Les Amarok diesel plus chers seront équipés d'un moteur bi-turbo à quatre cylindres développant 201 ch (150 kW) ou 207 ch (154 kW).

Le moteur diesel haut de gamme sera un V6 de 3,0 litres développant 238 ch (177 kW) ou 247 ch (184 kW). Dans les régions où les moteurs à essence sont préférés, l'Amarok nouvelle génération sera équipé d'un moteur 2,3 litres développant 298 ch (222 kW). Une transmission automatique à dix vitesses sera de série pour tous les moteurs générant 207 ch (154 kW) ou plus, tandis que les autres seront reliés à une boîte auto à six vitesses et à une manuelle à cinq ou six vitesses.

VW est fier de dire que la capacité de charge utile maximale a augmenté à 1160 kg tandis que le toit peut supporter une charge de 350 kg, ce qui est suffisant pour installer une tente de toit pour quatre personnes qui sera disponible en accessoire. La liste des options comprendra à nouveau un toit rigide pour la benne à bagages afin de donner à l'Amarok l'apparence d'un SUV. D'un pare-buffle à un snorkel, le pick-up reçoit un large éventail d'extras.

Non seulement l'extérieur a été entièrement revu, mais aussi l'habitacle où l'infodivertissement vertical occupe une place centrale. Fonctionnant sur une version légèrement modifiée du système SYNC 4 de Ford, l'écran tactile mesure 10 ou 12 pouces selon le niveau de finition. Il côtoie un tableau de bord numérique dont la diagonale est de 8 pouces sur les modèles les moins chers et de 12 pouces sur les versions supérieures.

VW a l'intention de vendre l'Amarok en cinq versions différentes : Amarok, Life, Style, PanAmericana et Aventura. Plus de 20 systèmes d'aide à la conduite ont été intégrés au véhicule, ainsi que des phares à LED et un système audio Harman Kardon qui n'est proposé sur aucun autre véhicule.

Ford commencera la production du tout nouvel Amarok en septembre dans son usine de Silverton à Pretoria, en Afrique du Sud. Cela dit, VW Commercial Vehicles continuera à assembler le modèle de première génération à Pacheco, en Argentine, pour les régions d'Amérique du Sud.