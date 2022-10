Pour Ford, 2023 sera une année marquée par un nombre de nouveautés pas particulièrement élevé, d'une part parce que l'ovale bleu, engagé comme il l'est dans une transition électrique complexe, a beaucoup poussé sur le secteur des véhicules utilitaires ces derniers mois. D'autre part parce que sa gamme est, à y regarder de plus près, déjà bien complète en termes de SUV et de crossovers, qui ont progressivement remplacé de nombreux autres modèles de milieu et de haut de gamme.

Ce n'est pas un hasard si le principal élément pour 2023 est pour l'instant le seul élément encore " en attente " de la liste de 2022, à savoir la mise à jour du Kuga, tandis qu'à la fin de l'année arriveront les nouveautés " américaines ", à savoir la Mustang et le Bronco relookés, qui débarquent enfin en Europe.

Voici les nouveaux modèles Ford pour 2023

Restylage du Ford Kuga

Les rumeurs d'il y a quelque temps voulaient que le restylage du Ford Kuga soit prêt à faire ses débuts au cours de l'année 2022, mais aucune annonce officielle n'a encore été faite et il est donc très probable que la version remaniée du SUV compact fasse partie des nouveaux modèles attendus en 2023.

Galerie: Ford Escape 2023 photos espion

2 Photos

Entre-temps, les observations de mules d'essai se sont multipliées, notamment à l'étranger, où le modèle est vendu sous le nom d'Escape, allant même jusqu'à nous montrer le restylage complet sans camouflage. Les nouveautés sont concentrées sur les phares et la calandre dans la lignée des Focus et Fiesta. Rien n'a encore filtré sur les moteurs, y compris la présence ou l'absence des diesels que d'autres modèles ont confirmé même après le facelift.

Nom Ford Kuga Carrosserie SUV compact Moteurs Essence, hybride et hybride rechargeable, diesel également hybrid (à confirmer) Date d'arrivée Printemps 2023 Prix N/C

SUV électrique Ford

Certaines rumeurs annonce l'arrivé d'un nouveau modèle qui devrait prendre la place de la Mondeo. Pour l'instant, donc, la gamme moyenne de Ford est représentée par la Mustang Mach-E, mais en 2023, un nouveau modèle devrait être introduit qui pourrait reprendre la forme et le contenu des Evos, présentés en 2021 au Salon de Shanghai.

En Europe, cependant, étant donné le succès du Mach-E, l'orientation pourrait être de l'équiper uniquement de groupes motopropulseurs électriques, puisque les deux modèles actuellement en développement seront électriques.

Nom À confirmer Carrosserie SUV de taille moyenne Moteurs Électrique et (éventuellement) hybride Date d'arrivée Mai 2023 (supposé) Prix N/C

Ford Mustang 2023

À son sujet, dévoilée il y a quelques semaines, nous savons déjà plus ou moins tout, sauf la date d'arrivée réelle, qui n'est pas imminente. La nouvelle génération de la Ford Mustang, la troisième de la phase "moderne" qui a débuté en 2005, confirme et fait évoluer l'approche et les caractéristiques de la précédente, y compris les moteurs, qui seront toujours des moteurs à essence à quatre et huit cylindres, plus puissants que jamais et à propulsion strictement arrière.

Ford Mustang (2023)

En fait, l'entreprise a balayé toutes les rumeurs d'hybrides, même s'il s'agira très probablement de la dernière Mustang classique avant que cette légende ne se convertisse elle aussi à l'électrique pur. Le lancement de la Mustang 2023 aux États-Unis n'est pas attendu avant le second semestre de l'année prochaine, tandis que la date de celui de l'Europe n'est pas encore définie.

Nom Ford Mustang Carrosserie Coupé et cabriolet Moteurs Essence Date d'arrivée Fin 2023 (à confirmer) Prix N/C

Ford Bronco

Voilà que la nouvelle est devenue officielle, à tel point que le 4x4 américain figure déjà parmi les nouveautés de 2023 à côté de la Mustang. Pour les non-initiés, le Bronco est un 4x4 "pur et dur" construit sur le même châssis que celui utilisé pour le nouveau Ford Ranger. Le style et le nom sont tirés d'une dynastie de modèles à succès vendus en Amérique du Nord entre les années 1960 et 1990.

Ford Bronco

Le Bronco est en fait la réponse de Ford à la Jeep Wrangler : formes anguleuses, attitude tout-terrain, portes amovibles, versions à empattement long et court.