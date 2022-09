Il y a près de 60 ans, la première Ford Mustang était présentée. Depuis, la légendaire pony-car a parcouru un long chemin en évoluant continuellement en termes de style, de technologie et de performances, comme en témoigne la septième génération présentée récemment.

Au fil du temps, Ford, Shelby et les préparateurs spécialisés ont relevé la barre de la puissance de plus en plus haute en créant des modèles uniques ou en série limitée destinées à entrer dans l'histoire.

Voici donc les cinq Mustang les plus puissantes de tous les temps.

5 - Ford Mustang SVT Boss 10.0 (1994)

Ce véritable dragster n'a été produit sous forme de concept qu'en 1994. En fait, c'était une sorte de démonstration de force de Ford qui a installé sous le capot un moteur de 9,8 litres capable d'atteindre 855 ch et 790 Nm de couple en combinaison avec un moteur trois cylindres et une boîte de vitesse automatique.

La performance promise, cependant, était encore plus incroyable. Selon le constructeur, lorsqu'il est équipé de pneus slicks de dragsters, le SVT Boss pourrait faire le 0 à 100 km/h en 1,9 seconde, tout comme une Tesla Model S Plaid moderne.

4 - Hennessey Venom 1000 (2022)

Le préparateur texan s'est toujours spécialisé dans la création de véritables monstres, expert dans le 400 mètres départ-arrêté. Dans ce cas, le modèle est une Shelby GT500 réglée pour passer de 771 ch à 1 000 ch et 1 152 Nm grâce à un nouveau compresseur de 3,8 litres. Il convient de noter que cette valeur n'est atteinte qu'en utilisant de l'éthanol E85, tandis que l'essence ordinaire limite la puissance à 900 ch.

3 - Shelby 1000 (2018)

Pour combler l'attente de la GT500 de série, Shelby a décidé en 2018 de fabriquer sa propre version spéciale pour satisfaire les passionnés les plus exigeants.

En partant du V8 5,2 litres de la GT350, Shelby a réussi à atteindre 1 000 ch, soit presque le double du moteur d'origine. En plus des modifications techniques, il y a eu des modifications esthétiques, avec un réglage abaissé, des jantes en alliage géantes et un kit carrosserie.

Pour avoir sa Shelby 1000, il a fallu fournir à Shelby American sa propre Mustang GT (prix catalogue de base 33 000 dollars) et ajouter 170 000 dollars pour toutes les modifications.

2 - Shelby 1000 S/C (2013)

Entre 2011 et 2013, Shelby American a fabriqué certaines des Mustangs les plus puissantes de tous les temps. Dans ce cas, nous nous attardons sur la dernière version, la plus incroyable, dévoilée en 2013.

Présentée au salon de New York cette année-là, la 1000 S/C a complètement révolutionné le V8 5,4 litres de la GT500 standard, en installant notamment un nouveau compresseur de 4,0 litres, de nouveaux injecteurs, un nouveau système de refroidissement et de nombreux autres ajouts pour libérer le potentiel caché du moteur.

En fin de compte, la Mustang 1000 S/C, d'une valeur de 210 000 dollars, développait 1 200 ch par le biais d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports et était entièrement légale pour une utilisation sur route ouverte.

1 - Shelby Mustang Code Red (2022)

Le record, du moins pour le moment, lui appartient : la Shelby Mustang Code Red. En utilisant la GT500 et son puissant V8 5,2 litres comme base, Shelby American s'est laissé emporter avec l'ajout d'un double turbo haute performance, d'un nouveau système de pompe à carburant et d'une nouvelle cartographie.

Ainsi, la Mustang est passée d'une puissance de base de 771 ch et 874 Nm à 1 317 ch et 1 356 Nm. Il n'y a que deux "petits" problèmes. La première concerne le fait que ces chiffres ne sont atteints que si l'on utilise de l'éthanol E85 comme carburant, sinon il faut se contenter de 1 014 ch et 1 058 Nm avec de l'essence normal.

La seconde est un peu plus contraignante puisque Shelby American facture 209 995 dollars pour la conversion complète du véhicule. Sans prendre en compte les 79 000 dollars environ pour acheter une GT500 de base.

Galerie: Les 5 Ford Mustang les plus puissantes de l'histoire