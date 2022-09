Ford a dévoilé mercredi 14 septembre sa nouvelle Ford Mustang. C’est bien sûr un événement pour le constructeur américain à chaque fois qu’une nouvelle génération de son modèle mythique est dévoilée.

Ford a pris l’habitude de dévoiler des milliers de documents informatifs dont des photos, des vidéos et des croquis montrant les différentes étapes de la conception d’une nouvelle auto. Et c’est un journaliste de Carscoop qui a remarqué un des dessins préliminaires : une des esquisses présente quatre portes. Nous pouvons donc nous poser la question : peut-être une nouvelle Mustang quatre portes est-elle prévue dans un futur proche chez Ford ?

Si l’arrivée d’une Mustang quatre portes n’a pas été confirmée ni même évoquée par la firme américaine, à la vue de ces croquis nous pouvons imaginer que le sujet a été mis sur la table. Les croquis en question ont été réalisés par Christopher Stevens, le directeur du design extérieur de chez Ford.

Cette information est bien sûr à nuancer car en plus de la Mustang quatre portes, le dessin ci-dessus montre une multitude de versions alternatives de la septième génération de Mustang qui n’ont visiblement pas été retenues pour la version finale.

Vraiment une surprise ?

En 2019, coup de tonnerre chez Ford, la marque annonce la sortie d’une Mustang en version SUV cinq portes, qui plus est, électrique. Si les puristes du modèle et de la marque avaient été déçus, peut-être qu’une version coupé cinq portes recevrait un accueil plus chaleureux. Les premiums allemands sont déjà largement coutumiers du fait à l'instar d'Audi avec son A7 ou BMW avec sa Série 8 Gran Coupé.

Nous avons le droit de rêver. De plus, si on se fie au croquis, elle aurait de la gueule !