La nouvelle Ford Mustang de septième génération sera engagée lors des 24h du Mans 2024 après 27 ans d'absence. "La Mustang a couru sur tous les plus grands circuits du monde, mais il n'y a pas de course ou de piste qui signifie plus pour notre histoire que Le Mans" a ainsi déclaré Bill Ford, président exécutif de la marque.

1964, c'est l'année où Ford fait son apparition au Mans avec la Ford GT. Ford décide de s'y engager car la marque veut rajeunir son image. Cette décision sera influencée aussi par l’une des rivalités les plus mythiques du sport automobile entre le patron Henry Ford et Enzo Ferrari. Ford remporte le Mans en 1966 en plaçant ses GT40 à la 1,2 et 3e place. 50 ans jour pour jour après ce succès retentissant, en 2016, la marque place deux Ford GT sur le podium de l’épreuve.

Pour ce qui est de la Mustang, la marque américaine engage son modèle phare pour la première fois sur les terres mancelles en 1967 puis réitérera l'opération en 1997. Malheureusement, aucun des modèles engagés sur les deux éditions ne verra la fin de la course suite à des soucis mécaniques. 27 ans après sa dernière apparition, Ford annonce donc le retour de la Mustang au Mans en 2024 dans la nouvelle catégorie GT3, qui va remplacer l'actuelle GTE. Espérons pour la marque, un autre résultat que les éditions précédentes.

En ce qui concerne les modifications mécaniques que Ford apportera à sa nouvelle Mustang, elles ne sont pas encore connues. Cependant nous espérons avoir plus de précisions dans les prochains mois.

Ford a annoncé engager des variantes GT3 et GT4 de la Mustang pour l’IMSA également.