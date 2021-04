Enfin ! Après des mois de rumeurs et de photos espions, le Ford Evos est arrivé au salon de Shanghai. Tout comme la Citroën C5 X, il s'agit d'une voiture familiale qui brouille les pistes, créée comme un mélange entre un break et un SUV. Il s'agit du premier produit de l'Ovale bleu à être largement développé par une équipe chinoise, où il sera initialement disponible et produit par la coentreprise Changan Ford.

Il s'agit d'une voiture attrayante à cinq portes dont la face avant rappelle celle d'un autre modèle destiné à la Chine, le SUV Equator. La barre lumineuse au-dessus de la calandre devient progressivement une tendance pour créer une connexion visuelle entre les feux de jour à LED. Les poignées de porte saillantes nous rappellent la Mustang Mach-E, et bien que Ford affirme que le profil latéral est de type coupé, il nous semble plutôt être un break surélevé.

L'intérieur s'écarte largement des conceptions actuelles de Ford en adoptant une configuration d'écran ultra large s'étendant sur 1,1 mètre. L'instrumentation entièrement numérique de 12,3 pouces est renforcée par un écran tactile 4K mesurant 27 pouces. Ils sont logés sous un même verre massif, presque similaire à ce que vous trouverez à l'intérieur d'une Honda E.

Le système d'infodivertissement fonctionne sur le SYNC+ 2.0 de Ford avec la technologie d'intelligence artificielle de Baidu et ce que la société appelle un assistant personnel virtuel. À l'instar de la Mustang Mach-E et du F-150, l'Evos prend en charge les mises à jour over-the-air, ce qui signifie que le break-SUV s'améliorera avec les futures mises à jour sans avoir à se rendre chez le concessionnaire.

Les détails concernant la disponibilité en dehors de la Chine sont rares, bien que l'on pense que la Ford Evos remplacera la Mondeo en Europe et la Fusion en Amérique du Nord. Si l'on se fie au nom du modèle, ce serait logique, étant donné que le concept Evos 2011 annonçait l'orientation stylistique de la berline sortante.

Les spécifications techniques restent mystérieuses, mais le véhicule devrait être vendu dans le monde entier avec un groupe motopropulseur hybride. La version présentée ici est une 1ère édition équipée de tous les accessoires, y compris des accents orange contrastés à l'intérieur et à l'extérieur. La Ford Evos repose sur des roues de 19 pouces et possède une carrosserie bicolore avec une finition blanche prédominante combinée à un toit noir.