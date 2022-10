Parler du processus d'électrification de Toyota est presque banal étant donné que la gamme du constructeur japonais est déjà majoritairement hybride depuis quelques années. 2023 marque néanmoins un moment historique avec le lancement de la première voiture entièrement électrique de la nouvelle génération à venir, le SUV bz4x.

Pour le moment, la seule information dont nous sommes sûrs, est l'arrivée sur le marché de la Corolla restylée, avec plus que des mises à jour cosmétiques.

Voici donc les nouveaux modèles Toyota pour 2023

Restylage de la Toyota Corolla

Déjà dévoilée, voici la version actualisée de la Toyota Corolla. La voiture compacte est désormais 100% hybride. Les aspects esthétiques sont les moins substantiels, se limitant à quelques détails comme la calandre et les phares bi-LED avec des feux de route adaptatifs disponibles de série sur la finition la plus riche.

À l'intérieur, on retrouve un écran d'infodivertissement de 10,5 pouces ainsi qu'un combiné d'instruments numériques de 12,3 pouces. Les moteurs hybrides HSD 1.8 et 2.0 ont vu leur système électrique amélioré avec un moteur plus léger et plus puissant qui réduit également la consommation : la version 1.8 monte à 140 ch, tandis que le 2.0 atteint 196 ch. La finition GR Sport est confirmée, avec des jantes en alliage de 18 pouces et un nouveau kit carrosserie.

Les aides à la conduite ont également été renforcées, avec de nouvelles fonctions telles que l'évitement des collisions qui fonctionne également dans les virages ou encore l'aide à la sortie sécurisée qui détecte l'arrivée d'un véhicule.

Nom Toyota Corolla et Corolla Touring Sports Carrosserie Berline et break 5 portes Moteurs Hybrides à essence Date d'arrivée Printemps 2023 Prix N/C

Toyota C-HR

Présenté en 2016, le crossover urbain C-HR est prêt à passer le relais, même si la société est restée jusqu'à présent très discrète.

Les rumeurs et les déductions basées sur ce que la société a montré ces dernières années laissent entrevoir un modèle au style plus épuré, qui pourrait s'inspirer de la bz4x, des intérieurs dotés d'un écran de 10,5 pouces et d'un tableau de bord technologique.

Notre rendu du Toyota C-HR 2024

Jusqu'à présent entièrement hybride, le C-HR pourrait évoluer vers des solutions plug-in de 200 ch ou plus et présenter également une variante électrique, mais peut-être pas dans l'immédiat. Le lancement du nouveau modèle n'est en tout cas pas prévu avant le second semestre de l'année 2024.

Nom Toyota C-HR Carrosserie SUV compact Moteurs Hybride essence et éventuellement électrique rechargeable (à confirmer) Date d'arrivée Septembre 2023 (présentation) Prix À partir de 33 000 (estimation)

Toyota bZ4x

De ce modèle, qui constitue un jalon vers l'électrification totale, nous savons en fait déjà pratiquement tout depuis 2021, date à laquelle il est apparu d'abord sous forme de concept-car puis avec la version de série. Le bZ4x est un SUV de taille moyenne d'un peu moins de 4,70 mètres de long, 1,86 mètre de large et 1,65 mètre de haut, avec un coffre d'une capacité d'environ 452 litres.

Toyota BZ4x 2023

Il existe deux variantes. La premiere est une traction possèdant un moteur à l'avant de 204 ch. La deuxième est une quatre roues motrices, équipée d'un second moteur arrière de 218 ch. La batterie a une capacité de 71,4 kWh et promet une autonomie de 411 à 516 km selon la version. Il arrivera dans le courant de la nouvelle année, précédé d'une liste de prix encore inconnue, bien que les précommandes soient déjà ouvertes.