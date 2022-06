Faut-il encore présenter la Toyota Corolla ? Ce modèle est sur le marché depuis 1966, et depuis son lancement, plus de 50 millions d'exemplaires ont été vendus à travers le monde. Le constructeur japonais explique que si la Corolla a autant de succès, c'est parce qu'elle a évolué en permanence pour "s'adapter aux besoins et aux goûts des automobilistes".

Toyota ne déroge pas à sa tradition, et l'actuelle et 12ème génération de la Corolla reçoit quelques modifications aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais pas seulement. Cette génération accueille la technologie hybride auto-rechargeable de cinquième génération (technologie lancée en 1997), des modifications de son système d'info-divertissement et de nouveaux systèmes d'assistance et de sécurité.

Commençons par le design, et comme vous pouvez le voir à travers ces photos, les évolutions ne sautent pas aux yeux. Quelques modifications ont été apportées au motif de la calandre, aux enjoliveurs autour des feux antibrouillard et aux jantes en alliage ; et c'est à peu près tout. A noter que les finitions supérieures reçoivent des phares bi-LED, et que les versions les plus haut de gamme sont dotées de feux de route adaptatifs.

Toyota explique que l'habitacle est plus moderne et premium grâce aux motifs en relief et aux nouveaux graphismes. Avec toute la bonne volonté du monde, nous ne remarquons aucune différence avec la version non restylée, peut-être qu'il faille s'asseoir derrière le volant pour les observer. Cela dit, l'écran multimédia mesure désormais 10,5 pouces et atteint même 12,3 pouces dans les versions intermédiaires.

La Toyota Corolla restylée est disponible avec des motorisations hybrides 1,8 et 2,0 litres. Toutefois, le constructeur a apporté de nombreuses modifications à leur moteur essence et électrique pour accroître leur puissance et leurs performances. Cela a également permis de diminuer les émissions de CO 2 , ou du moins, de les maintenir au même niveau qu'auparavant. Les ingénieurs de Toyota ont aussi modifié la batterie. Elle est plus puissante, mais plus petite et plus légère puisque son poids a diminué jusqu'à 18 kg.

Moteur hybride 1,8 litre : 140 ch (contre 122 ch), 0-100 km/ en 9,2 secondes, taux de CO 2 identique (102 g/km)

: 140 ch (contre 122 ch), 0-100 km/ en 9,2 secondes, taux de CO identique (102 g/km) Moteur hybride 2,0 litres : 196 ch (contre 184 ch), 0 à 100 km/h en 7,5 secondes, taux de CO2 inférieur de 3 g/km (107 g/km)

Remportant un grand succès en Europe, la Toyota Corolla GR Sport a été reconduite. Elle est dotée de jantes en alliage de 18 pouces et d'un nouveau bouclier arrière avec une protection redessinée pour l'occasion. A l'intérieur, les sièges reçoivent une nouvelle finition avec le logo GR en relief dans l'appuie-tête.

Vous ne verrez pas cette Toyota Corolla restylée sur les routes en 2022. Sa commercialisation n'interviendra qu'au cours du premier trimestre 2023.