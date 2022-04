Toyota révèle une nouvelle version de sa Supra. Limitée à seulement 500 exemplaires aux USA (le nombre d'exemplaires réservé à l'Europe est inconnu), elle offre aux puristes une boîte manuelle intelligente à six rapports, mais également, de nouvelles jantes de 19" inspirées des GR Yaris et GR86 ainsi qu'un look très légèrement remanié pour l'occasion.

Ses nouvelles jantes réduisent le poids de 1,2 kg sur chaque roue pour une meilleure qualité de direction et de conduite. Au total, le constructeur japonais affirme que la Supra à boîte de vitesses manuelle est plus légère de 21,8 kg. Le fabricant a aussi affiné les réglages des amortisseurs et modifié les bagues de barre stabilisatrice. Les systèmes de contrôle du châssis ont également été révisés pour un meilleur contrôle de la voiture à haute vitesse.

Il est possible de l'alléger encore plus en supprimant le cuir et en remplaçant le système audio. Ce régime permet d'abaisser son poids de 38,3 kg par rapport au modèle équipé du moteur six cylindres en ligne et relié à la transmission automatique. Toyota est convaincu que c'est cette version "Lightweight" qui rencontrera le plus de succès en Europe.

L'équipe d'ingénieurs a modifié le carter de transmission, l'arbre de transmission et le train d'engrenages existants, et supprimé les éléments qui n'étaient pas nécessaires, tels que le système acoustique, ce qui a encore réduit le poids. La transmission manuelle iMT utilise un système de contrôle intelligent programmé avec un nouveau logiciel qui donne la priorité aux performances sportives. Lors du passage au rapport supérieur, les paramètres sont réglés pour optimiser le couple moteur au moment du débrayage et de l'embrayage. Lors des rétrogradages, le logiciel a été affiné pour garantir des performances constantes.

Cette version à trois pédales est aussi l'occasion pour Toyota de lancer trois nouvelles couleurs extérieures que sont : Moareki Grey, Dawn Blue et Matte Moonstone White. De plus, l'intérieur bénéficie d'un nouvel habillage beige et le son artificiel du moteur a été quelque peu remanié afin de l'adapter à la transmission manuelle et de "générer plus d'excitation à l'accélération".

La Supra à boîte manuelle a été créée "afin de répondre aux fortes demandes et attentes de nos clients". Toyota va plus loin en lançant sur les réseaux sociaux le hashtag #savethemanual, ce qui est logique étant donné que la GR Yaris, la GR Corolla et la GR86 ont toutes un levier de vitesses, ce qui est rare de nos jours.

Le carnet de commandes sera ouvert dès cet été, pour des livraisons qui débuteront au Japon à l'automne 2022.