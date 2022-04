Toyota GR Corolla (2022)

Après des mois de photos espions et de teasers, il est temps de découvrir la Toyota GR Corolla. La voiture de sport compacte du constructeur japonais a fait ses débuts aux États-Unis et sera également disponible au Japon à partir de l'été, mais il n'y a pas de confirmation officielle de son arrivée en Europe.

La version la plus extrême et la plus puissante de la cinq portes japonaise est animée par le même moteur essence 1,6 litre turbo à trois cylindres que la GR Yaris, mais porté à 304 ch et 370 Nm. Le département Gazoo Racing a également repris le système de transmission intégrale GR-Four de sa sœur à trois portes afin de garantir un bon contrôle et une traction maximale.

Look Racing

La forme extérieure de la première Toyota GR Corolla reprend celle des autres Corolla cinq portes à hayon, mais avec une voie plus large de 6 cm à l'avant et de 8,5 cm à l'arrière, ce qui a pour effet de gonfler les passages de roue de 2 cm à l'avant et de 3 cm à l'arrière.

Ce look de course est complété par une série de détails sportifs tels que le nouveau pare-chocs avant avec des prises d'air et une calandre spécifique, le toit moulé en fibre de carbone, les prises d'air sur le capot et les passages de roue avant, les bandes sous les portes, le spoiler sur la lunette arrière et l'extracteur arrière abritant le système d'échappement spécial à trois sorties. Aux États-Unis, certains de ces éléments spécifiques sont réservés à la version la plus extrême appelée Circuit Edition. Les jantes en alliage noir mat sont équipées de pneus Michelin Pilot Sport 4 mesurant 235/40 R18.

Le levier du frein à main est de retour

A l'intérieur de la Toyota GR Corolla, on remarque la présence d'un levier de vitesse à course pour la transmission manuelle à 6 vitesses et le classique frein à main avec un levier mécanique au lieu d'un bouton électrique. L'intérieur peut être fini en daim Brin Naub et en similicuir noir avec surpiqûres rouges. Les sièges sport portent l'inscription GR sur les appuis-tête et le tableau de bord abrite un tout nouvel écran numérique de 12,3 pouces signé GR qui affiche en temps réel les quatre roues motrices, la pression du turbo, la position du rapport et le compteur de vitesse.

La version haut de gamme est également équipée de la climatisation automatique, de quatre vitres électriques, de sièges et d'un volant chauffants, de pédales en aluminium, du bouton de démarrage GR et de la signature "Morizo" sur le levier de vitesses, qui témoigne du soutien du PDG et conducteur Akio Toyoda, dit "Morizo".

304 ch et 370 Nm pour le moteur turbo à trois cylindres de 1,6 litre.

Mécaniquement, la Toyota GR Corolla a une carrosserie rigidifiée sur des lignes de production spéciales à l'usine GR de Motomachi, la maison historique de la Supra A80, de la Lexus LFA et des nouvelles GR. Une barre de renfort a été ajoutée entre les passages de roue arrière, au tunnel central et dans le plancher de la Corolla, le toit en carbone moulé ajoutant de la rigidité à l'ensemble.

Le moteur 1.6 turbo à trois cylindres est une version évoluée de celui de la GR Yaris (référence G16E-GTS), également modifié par un système spécial d'échappement triple avec des tuyaux d'échappement en acier inoxydable brossé qui réduit la pression et le bruit de l'échappement. Avec un intercooler, un refroidissement multiple des pistons par jet d'huile et des soupapes d'échappement de plus grand diamètre, ce moteur de 1 618 cm3 est capable de développer 304 ch à 6 500 tr/min et un couple maximal de 370 Nm entre 3 000 et 5 550 tr/min.

Transmission manuelle et transmission intégrale à réglage libre

La boîte de vitesses de la Toyota GR Corolla est une iMT manuelle à 6 rapports et est liée au système de transmission intégrale GR-Four développé avec le Toyota Gazoo Racing World Rally Team. Celle-ci peut fonctionner de différentes manières en fonction du réglage choisi par le conducteur.

Pour une utilisation quotidienne, il existe un mode de répartition du couple avant-arrière 60:40, tandis que pour une utilisation plus sportive, il existe un réglage 30:70 pour s'amuser sur les routes sinueuses ou sur la piste. La stabilité maximale est atteinte en mode 50:50.

Sur la Circuit Edition ou en option pour la version d'entrée de gamme de la Corolla GR, on trouve également un double différentiel autobloquant Torsen à l'avant et à l'arrière pour des performances maximales en virage.