La Toyota GR Yaris fut l'une des surprises de l'année 2020, et continue encore de surprendre avec une étonnante version GRMN qui, malheureusement, est uniquement réservée au marché japonais.

Mais bientôt, nous, Européens, pourrons aussi prendre le volant d'une nouvelle version de la GR Yaris, puisqu'il semblerait que la marque travaille sur une déclinaison avec une boîte de vitesses automatiques à huit rapports.

Nouvelle boîte de vitesses et nouveau look

La GR Yaris dotée d'une boîte automatique a déjà fait une première apparition publique lors du Toyota Gazoo Rally Racing Challenge qui s'est tenu au Japon il y a quelques semaines. La chaîne YouTube Car Watch a notamment eu l'occasion de voir la voiture en vrai, et constater par la même occasion que Toyota travaille bel et bien sur une version avec une boîte automatique.

Le prototype équipé de la boîte automatique porte le numéro 109 et était sur la piste pendant l'événement. La voiture est visible dans la vidéo à 1:18:49 et montre une face avant avec de nouvelles prises d'air, probablement pour refroidir plus efficacement le nouveau système de transmission.

Manuel ou automatique ?

Les clients auront toujours la possibilité de passer "manuellement" les rapports via les palettes au volant, même si la boîte manuelle de la GR Yaris fait une bonne partie du charme de la voiture.

Avec cette nouvelle boîte de vitesses, Toyota souhaite encore améliorer les performances de sa petite sportive. Mais est-ce vraiment la performance que les clients cherchent avec cette voiture ? N'est-ce pas plutôt la sensation d'avoir entre les mains une voiture moderne, certes, mais avec un tempérament "à l'ancienne" exacerbé par la présence d'une boîte manuelle ?

La voiture devrait être présentée cette année et sa commercialisation devrait intervenir également en 2022 pour les clients européens.