La Toyota GR Corolla rencontre apparemment du succès. L'entreprise constate une forte demande à tel point qu'elle demande aux concessionnaires de ne pas prendre trop de commandes.

"Nous avons des endroits en ce moment, et des régions du pays où il y a tellement de commandes prises, que nous devons arrêter", a déclaré à Road & Track Jack Hollis, vice-président senior des opérations automobiles chez Toyota&Motor North America.

6500 exemplaires la première année

Motor1.com a récemment été en contact avec Toyota concernant la production prévue de la Corolla GR pour l'année modèle 2023. L'entreprise prévoit de construire environ 6 500 exemplaires dont 1 500 GR Corolla Circuit Edition. Le prix de la GR Corolla n'est pas encore disponible. Le modèle de base sera mis en vente avant la fin de l'année. La Circuit Edition arrivera en 2023.

Les deux versions partagent un trois cylindres turbo de 1,6 litre développant 300 chevaux à 6 500 tr/min et 370 Nm de couple de 3 000 à 5 500 tr/min. La seule boîte de vitesses disponible est une boîte manuelle à six rapports. La puissance est transmise par le système de transmission intégrale GR-Four qui dispose de modes de répartition du couple avant-arrière 60-40, 50-50 et 30-70.

Pas de lancement prévu en Europe

Le modèle de base est disponible avec au moins trois packs d'options. Les acheteurs peuvent ajouter des différentiels à glissement limité Torsen avant et arrière. Un autre pack comprend les sièges avant chauffants et un volant chauffant. Il existe également un pack comprenant la navigation, une stéréo améliorée et le chargement sans fil des smartphones.

L'édition Circuit est équipée de série de deux différentiels à glissement limité. Elle est également dotée d'un capot bombé avec des évents fonctionnels et possède un toit en fibre de carbone forgé. À l'intérieur, on trouve une sellerie en faux daim et en cuir synthétique Brin Naub. L'habitacle dispose d'équipements tels que la navigation, une stéréo à huit haut-parleurs, la climatisation automatique , des sièges avant chauffants et un volant chauffant.