La gamme GR de Toyota a encore visiblement de beaux jours devant elle. Après la GR86, la Yaris et la Corolla (cette dernière n'étant destinée qu'aux États-Unis et au Japon), la Supra tant attendue avec une boîte manuelle à six rapports est en route.

La sportive japonaise dotée d'un levier et d'une pédale d'embrayage fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois, mais le teaser publié par Toyota lève tous les doutes.

Une boîte de vitesses sur-mesure

Les photos sont explicites : la première montre trois pédales, tandis que la seconde met en évidence l'arrière de la voiture, qui se distingue par l'inscription rouge "Supra". En même temps que ces images, Toyota a précisé que "le groupe motopropulseur est nouveau et fabriqué sur-mesure". Tous les détails techniques seront révélés dans les semaines à venir.

Il est donc très probable que cette nouvelle transmission manuelle ait été développée en interne par Toyota, sans aucune collaboration avec BMW. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, en effet, la Supra a été conçue sur la même base que le Z4, avec un habitacle quasiment similaire et un six cylindres partagé.

Bientôt en Europe

Selon les premières rumeurs, la Toyota GR Supra boîte manuelle sera dévoilée le 28 avril et sa commercialisation débutera en septembre. Ce type de transmission sera proposé exclusivement sur la variante la plus puissante de 340 ch, tandis que le quatre cylindres 2,0 litres de 258 ch conservera la transmission automatique à huit rapports.

Au Japon, cette "nouvelle" Supra sera accompagnée d'un équipement spécial appelé "Matte White Edition" avec de nombreuses teintes et garnitures intérieures exclusives. La Supra sera également disponible en Europe avec sa boîte mécanique, le teaser ayant été publié sur le site internet du département européen de la marque.

Plus tard, il pourrait également y avoir une petite place pour une Supra encore plus puissante. Le constructeur japonais préparerait une version équipée du même six cylindres que les BMW M3 et M4, avec une puissance qui pourrait tutoyer les 500 ch.