C'est ce qui s'appelle un passage express. En effet, la nouvelle Toyota GR 86 sera, contre toute attente, bien proposée en Europe, et même en France, mais elle ne restera que deux ans au catalogue. Voici donc encore certainement une énième voiture à potentiellement s'offrir en vue des nouvelles normes qui condamnent peu à peu les sportives thermiques.

Lancée au début de l'année 2022, la Toyota GR 86 disparaîtra du catalogue européen de Toyota début 2024. Les raisons d'une commercialisation aussi courte ? L'évolution des normes en matière de sécurité et de pollution en Europe d'ici les années à venir. Ainsi, si vous souhaitez acquérir la cousine technique de la nouvelle Subaru BRZ, qui ne sera pas vendue en Europe pour le coup, il faudra vite se décider, surtout qu'avec une telle annonce, le carnet de commandes risque de rapidement se remplir.

En France, les acheteurs ne devraient pourtant pas se bousculer au portillon cependant, la faute à un malus qui devrait flirter avec les 20 000 euros. Même si les émissions de CO 2 n'ont pas encore été communiquées par la marque, au vu de sa motorisation dépourvue d'hybridation, il y a fort à parier qu'elles se situent aux alentours de 200 g/km.

Pour rappel, la nouvelle Toyota GR86 est motorisée par un quatre cylindres à plat d’une cylindrée de 2,4 litres et d’une puissance de 234 chevaux pour 230 Nm de couple. Le tout est envoyé aux seules roues arrière via une boîte de vitesses manuelle, ou automatique au choix, les deux systèmes proposant six rapports. En termes de performances, cela donne un 0 à 100 km/h réalisé en 6,3 secondes et une vitesse maximale de 226 km/h en boîte manuelle, et 6,9 secondes et 216 km/h en boîte automatique.