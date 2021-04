Près de cinq mois après la Subaru BRZ, Toyota dévoile la nouvelle GR 86. Plus de 200'000 exemplaires de la génération précédente ont été vendus, et sa remplaçante vise à apporter des améliorations sur tous les fronts tout en cuisinant la même recette.

Pour maîtriser le poids, les ingénieurs ont utilisé de l'aluminium pour le toit et les ailes, tout en apportant des modifications aux sièges avant et aux silencieux afin de réduire au minimum la masse graisseuse. Le toit révisé apporte un autre avantage majeur en abaissant le centre de gravité du véhicule, ce qui devrait porter ses fruits en termes de maniabilité.

La rigidité en torsion a été améliorée d'environ 50 % pour renforcer la stabilité. Cette sportive mesure 4 265 millimètres de long, 1 775 mm de large et 1 310 mm de haut, avec un empattement de 2 575 mm. Lorsqu'elle est équipée de la boîte de vitesses manuelle à six rapports de série, la Toyota GT 86 ne pèse que 1 270 kilogrammes. En option, une transmission automatique avec le même nombre de rapports sera disponible.

La propulsion est assurée par un plus gros moteur à essence de 2,4 litres qui remplace l'ancienne unité de 2,0 litres. Toujours atmosphérique, le moteur à quatre cylindres produit 235 chevaux (173 kilowatts) à 7 000 tr/min et 250 Nm de couple à 3 700 tr/min sur la GR 86 JDM. Le moteur amélioré a permis à Toyota de gagner 1,1 seconde sur le sprint de 0-100 km/h qui ne prend maintenant que 6,3 secondes.

En plus d'extraire plus de puissance, Toyota affirme que le moteur a une meilleure réponse. Rejoignant la GR Yaris, la GR Supra et la future hypercar GR Super Sport, la GR 86 bénéficie également d'une variété d'améliorations aérodynamiques conçues pour soigner la stabilité et la réactivité de la direction. La suspension avant est constituée d'une jambe de force MacPherson, tandis que la suspension arrière est à double triangulation. Les deux essieux sont équipés de roues de 18 pouces chaussées de pneus 215/40.

On peut facilement dire que la GR 86 est une fois de plus jumelée avec la BRZ, car les deux partagent largement le même design extérieur. La différence la plus évidente est le design de la calandre, celle de Toyota est légèrement plus agressive. La calandre est similaire à celle de la GR Yaris et nous remarquons que les phares à LED ne sont pas exactement les mêmes que sur la Sub' équivalente.

L'habitacle a lui aussi un air de déjà vu puisqu'il est pratiquement identique à celui de sa sœur BRZ, à l'exception du revêtement des sièges légèrement différents et du badge GR sur le volant. Il dispose du même écran numérique de sept pouces pour le conducteur et d'un système d'infodivertissement de huit pouces. De la forme des buses d'aération et des sièges aux commandes et aux pédales, la GR 86 et la BRZ ont fondamentalement les mêmes intérieurs. En ce qui concerne la sécurité, le modèle automatique utilise la technologie d'assistance au conducteur EyeSight de Subaru.

La Toyota GR 86 de deuxième génération sera commercialisée au Japon cet automne.