La division sportive de Toyota, Gazoo Racing, devrait prochainement étoffer son catalogue. Après la Yaris et la nouvelle GR 86, ce serait au tour de la Corolla de passer entre les mains des ingénieurs japonais. Cette compacte sportive est déjà dans les tuyaux depuis un bout de temps, mais de nouvelles rumeurs confirment que le projet serait bel et bien en préparation et pourrait bientôt voir le jour. Mais peut-être pas en Europe.

La plus sexy des Corolla ?

Les rumeurs ont été divulguées par le magazine japonais CarSensor et évoquent l'arrivée de la Toyota GR Corolla pour l'été 2022. Le modèle le plus puissant de la gamme devrait être propulsé par le trois cylindres 1,6 litre turbo de la GR Yaris, mais avec quelques améliorations pour porter sa puissance à 300 chevaux. Pour rappel, la GR Yaris dispose de 261 chevaux, une cavalerie déjà conséquente pour un bloc doté de trois cylindres.

De plus, une édition limitée faisant écho à la Corolla WRC de la fin des années 1990 serait en préparation, sans la banquette arrière et avec une boîte de vitesses manuelle. Mais, parce qu'il y a un mais, Toyota aurait prévu de commercialiser sa GR Corolla exclusivement aux États-Unis dans un premier temps. C'est aussi une manière de contenter les clients américains qui n'ont pas le droit à la GR Yaris, le modèle n'étant pas vendu aux USA.

Une Supra au cœur de BMW M4 ?

La GR Corolla pourrait traverser l'Europe si Toyota y voit un intérêt, d'autant plus que le segment C est l'un des plus rentables sur le Vieux Continent. La concurrence entre compactes sportives fait encore rage, malgré les normes, avec la Renault Mégane R.S. encore au catalogue, ou encore la Ford Focus ST et la Hyundai i30 N.

Mais l'Europe n'est pas la France, et si certains marchés sont encore préservés par les taxes, dans l'Hexagone, un malus trop important pourrait convaincre Toyota de ne pas distribuer la GR Corolla si elle venait à traverser l'Atlantique. Ce schéma s'est déjà vu chez d'autres constructeurs, comme Hyundai par exemple, qui a retiré la i30 N de son catalogue français au moment du restylage, tout en la conservant sur d'autres marchés européens.

Néanmoins, si la GR Corolla n'arrive finalement pas en Europe, les clients pourront se consoler avec un autre modèle estampillé GR, à savoir une édition limitée de la Supra. Cette série spéciale, qui pourrait être limitée à 200 exemplaires, serait pourvu du six cylindres en ligne 3,0 litres turbo de 500 chevaux, le fameux S58 des BMW M3 et M4.