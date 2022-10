Toyota n'a jamais caché sa volonté d'aborder la transition écologique en mettant en œuvre différentes technologies pour lutter contre les émissions polluantes. Aujourd'hui, cependant, le constructeur japonais réévalue sa stratégie et semble convaincu d'accélérer son évolution vers les voitures électriques. Elle le ferait, selon des personnes jointes par Reuters, pour rattraper son retard dans un secteur en plein essor.

Selon les sources, la haute direction de Toyota reconsidère l'ensemble du plan de lancement de ses prochains véhicules, un plan que l'entreprise a financé avec pas moins de 38 milliards d' euros d'investissement. L'objectif, pas trop caché, serait de mieux concurrencer Tesla, qui domine pour l'instant le marché en termes de ventes de voitures électriques.

Partir de zéro

Toyota aurait suspendu les travaux sur certains des modèles électriques dévoilés en décembre dernier, notamment, selon Reuters, le Toyota Compact Cruiser et la Crown électrique.

La plateforme e-TNGA de la Toyota bZ4X

Cette profonde remise en question de la stratégie pourrait conduire l'entreprise à retarder le lancement de certains véhicules électriques déjà en phase de planification. La priorité serait de revoir certaines activités liées aux processus de production afin d'améliorer l'efficacité globale et d'accroître le partage des composants et des technologies. Après un ralentissement initial, l'entreprise pourrait donc accélérer et rattraper le temps perdu.

L'entreprise envisage même de construire une nouvelle plateforme pour remplacer l'e-TNGA, qui n'a été présentée qu'en 2019 comme la base des voitures électriques, hybrides et thermiques. Elle a été utilisée pour donner naissance au crossover électrique bZ4X, en production depuis quelques mois seulement.

Entre Tesla et la réputation de la marque

La décision de Toyota de changer de stratégie aurait été dictée par le fait que les ventes réelles de véhicules électriques ont dépassé les projections précédentes de l'entreprise, qui prévoyaient une diffusion plus lente des voitures à zéro émission.

Au vu des chiffres, Toyota a pensé qu'accélérer sur l'électrique apporterait des avantages. Toutefois, en comparant avec Tesla, la référence en matière d'e-mobilité, les ingénieurs japonais ont également réalisé qu'ils dépensaient trop pour la production de voitures à batterie. Compte tenu des progrès réalisés par l'entreprise d'Elon Musk, ils ont appelé à une révision de l'ensemble de l'entreprise de bas en haut.

Il est curieux qu'il y a seulement 10 ans, lorsque Tesla et Toyota ont collaboré sur le RAV4 électrique, les ingénieurs de l'entreprise japonaise étaient convaincus que Tesla ne disposait pas de technologies particulièrement intéressantes et ont décidé de rompre la collaboration en 2017.

Une nouvelle impulsion du côté électrique viendrait aussi de la volonté de la direction de renforcer l'image verte de la marque. Toyota, pionnier dans le domaine des véhicules hybrides, avait touché une corde sensible chez de nombreux investisseurs soucieux de l'environnement et était l'un des plus populaires parmi les groupes environnementaux. Aujourd'hui, il ne fait plus partie des premiers choix.