Toyota GR Yaris, GR86, GR Supra, GR Corolla... En l'espace de quelques années, Toyota a développé une vraie gamme de sportives accomplies, dont certaines font déjà office de référence dans leur catégorie, à commencer par la GR Yaris, pour ne pas la citer.

Malheureusement, cette gamme ne devrait pas s'étoffer à l'avenir. Pire encore, elle pourrait même disparaître quand les voitures auront terminé leur cycle de vie.

Toyota GR Yaris

Des concept-cars et des interrogations

En effet, dans une interview accordée au magazine australien Drive, Yasunori Suezawa, le responsable du projet GR86, a admis que Toyota ne prévoyait pas d'autres modèles GR que ceux déjà disponibles sur les différents marchés. Néanmoins, l'ingénieur a déclaré que nous verrons davantage de versions GR Sport, une finition sportive qui a récemment fait son apparition sur les Corolla, Yaris, Yaris Cross, C-HR et autres Hilux.

Mais ce n'est pas tout. En soi, les propos de Yasunori Suezawa sont plutôt ambigus et il n'est pas certain que le label GR disparaisse pour de bon. On parle depuis longtemps d'une variante sportive de la Toyota Crown (non disponible à la vente en Europe), tandis qu'au Salon de Tokyo, début 2022, un concept basé sur le bZ4x électrique a été présenté.

Toyota GR GT3 Concept Toyota Sports EV

Un avenir électrique qui se profile

Toujours au Salon de Tokyo, Toyota a présenté la GR GT3, un concept conçu pour l'univers du sport automobile. En outre, lors de la conférence de presse où l'entreprise a exposé ses plans pour le passage au tout électrique, plusieurs prototypes sportifs ont été présentés.

Parmi eux, il y avait le concept Sports EV qui, pour beaucoup, semble être un possible héritier spirituel de la MR2. Toyota, par l'intermédiaire de Lexus, prévoit également des voitures ultra-performantes, dont le groupe motopropulseur et les technologies pourraient facilement se retrouver au sein de futurs modèles Toyota.

L'hypothèse la plus probable, c'est que le label GR évoluera. Il portera peut-être un autre nom, mais Toyota devrait continuer à proposer des modèles sportifs axés sur le plaisir, même s'ils ne seront plus pourvus de motorisations thermiques.