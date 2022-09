Longtemps réfractaire au tout électrique, Toyota n'a entamé que très récemment sa marche en avant dans ce domaine. On ne peut pas dire que le premier coup d'essai soit très concluant en Europe, avec notamment le bZ4X qui rencontre quelques soucis et qui a obligé Toyota à prendre des mesures assez exceptionnelles.

Mais ce n'est sûrement qu'une question de temps avant que le constructeur numéro un dans le domaine de l'hybridation tire aussi son épingle du jeu avec la voiture électrique. Toyota prévoit toute une gamme de voitures électriques d'ici les prochaines années, dont une berline à hayon, dans le même segment que la Tesla Model 3, qui pourrait faire son apparition entre 2023 et 2024.

La Tesla Model 3 en ligne de mire

Son nom ? La Toyota bZ3, même s'il n'a pas encore été confirmé par la firme japonaise. Selon les informations recueillies par nos confrères de chez Autocar, la bZ3 (basée sur le concept-car bZ SDN) sera d'abord présentée sur le marché chinois, où les berlines sont encore populaires et où un succès en termes de ventes pourrait ouvrir la voie à une future commercialisation en Europe et en Amérique du Nord. D'autant plus que le segment des berlines reprend un peu de poil de la bête sur ces deux marchés.

Malgré le fait que les SUV et les crossovers restent le choix numéro un des clients, on constate ces derniers temps l'arrivée de plus en plus de berlines électriques. En plus de la Tesla Model 3, nous avons également vu arriver la Hyundai Ioniq 6 et les deux voitures chinoises Nio ET5 et Xpeng P5 qui arriveront sur le Vieux Continent ces prochains mois.

Avec une nouvelle technologie de batterie ?

La Toyota bZ3 viserait donc le bon segment, avec des dimensions toutefois généreuses, puisque les premières rumeurs font état d'une longueur de 4,73 mètres, 1,84 mètre de large et 1,48 mètre de haut.

D'après les données publiées par le ministère chinois des Transports, le bZ3 sera disponible avec des puissances comprises entre 180 et 241 ch, un poids compris entre 1 710 et 1 840 kg et une vitesse de pointe de 160 km/h. Il n'y a aucune information sur l'autonomie. Toutefois, il y a de fortes chances pour que la technologie de la batterie et du groupe motopropulseur soit similaire à celle du constructeur chinois BYD, les deux entreprises ayant un partenariat.

Les dernières BYD présentées utilisent des batteries "Blade" au lithium-fer-phosphate, qui seraient plus sûres et auraient une densité énergétique plus élevée par rapport aux batteries lithium-ion. Si l'on prend l'exemple du crossover BYD Atto 3 (l'un des derniers modèles présentés par la marque), la batterie de 64,5 kWh permet une autonomie d'environ 420 km, un chiffre qui pourrait être encore amélioré grâce à l'aérodynamisme plus poussé de la berline Toyota.