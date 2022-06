Les dispositifs de sécurité et les systèmes d'aide à la conduite font désormais partie intégrante de l'équipement d'une voiture. Parmi toutes les technologies présentes dans nos voitures, l'une des plus populaires, notamment aux États-Unis, c'est sans doute l'alerte pour les passagers arrière permettant de minimiser la possibilité de laisser par inadvertance un enfant ou un animal domestique sous un soleil de plomb.

Et Toyota Connected North America vient d'apporter encore quelques améliorations à ce système de sécurité grâce à sa nouvelle technologie baptisée Cabin Awareness.

Rien ne leur échappe

En pratique, Toyota utilise un seul capteur fabriqué par Vayyar Imaging et installé au niveau du ciel de toit. Le capteur est très sensible et peut détecter le moindre mouvement au sein de l'habitacle, y compris les respirations et les battements de cœur. En d'autres termes, la technologie peut détecter si un animal, un adulte ou un enfant se trouve à bord et alerter le conducteur.

Cette technologie s'inspire d'une technique utilisée par la NASA en 2015 pour rechercher d'éventuels survivants sous les décombres suite à un important tremblement de terre au Népal. Selon Brian Kursar, le directeur de la technologie chez Toyota Connected North America, ce nouveau système est plus fiable que les technologies actuelles (par exemple, les capteurs indexés au poids ou les caméras), qui ne parviennent pas à détecter certaines situations particulières comme un animal sur le sol ou un enfant sous une couverture.

Des alertes personnalisées

Ce "super capteur" peut détecter la taille, la posture et la position des occupants, comprendre s'il s'agit de passagers adultes ou d'enfants et communiquer différents types d'alertes. En outre (bien que l'entreprise ne donne pas encore beaucoup de détails), il serait même possible de détecter d'éventuelles intrusions. Le capteur peut aussi "dialoguer" avec l'airbag arrière afin d'ajuster sa position et d'optimiser son fonctionnement en cas d'accident.

La technologie peut également s'intégrer aux smartphones et aux assistants personnels tels que Google Home et Amazon Alexa pour recevoir des alertes spécifiques en cas de détection de la présence d'enfants ou d'animaux dans l'habitacle. Et ce n'est pas tout : à terme, le système pourra alerter des contacts spécifiques (membres de la famille, voisins ou autres) ou, en dernier recours, les services d'urgence.