Toyota préparerait un retour de la MR2 en grande pompe. Cette rumeur est pour le moins inattendue, surtout dans le contexte actuel où les sportives n'ont plus vraiment le vent en poupe, sauf quand elles possèdent un moteur électrique ou qu'elles ont de faux airs de SUV.

Pourtant, malgré tout, Toyota préparerait bien l'arrivée d'un troisième modèle sportif à son catalogue avec les GR 86 et Supra, un comble pour un constructeur qui a fait sa renommée ces dernières années sur l'efficience de ses modèles et la qualité de ses motorisations hybrides.

Ces rumeurs proviennent du magazine japonais Spyder7 et doivent logiquement être prises avec des pincettes à ce stade. Pour le moment, il n'y a pas encore de détails ni de confirmation officielle, mais cela n'empêchera pas les amateurs de sportives japonaises de commencer à rêver.

Le site parle d'un modèle hybride rechargeable animé par un moteur V6 de 2,8 ou 3,0 litres de cylindrée placé en position centrale et couplé à un bloc électrique. Au total, la MR2 pourrait développer entre 350 ou 400 chevaux. Esthétiquement, la nouvelle Toyota MR2 pourrait être proche du concept-car Alessandro Volta présenté au Salon de Genève en 2004 et visible sur les photos ci-dessus.

Pour le développement, Toyota chercherait à collaborer avec une autre marque, comme elle l'a fait avec Subaru pour la GR 86 et avec BMW pour la Supra. Mieux encore, Toyota aurait même entamé des discussions avec Porsche et Lotus, mais il est aujourd'hui difficile de dire à quel stade en sont les négociations. Nos confrères du magazine Spyder7 estime que ce modèle pourrait être commercialisé à un prix oscillant entre 50 000 et 60 000 euros. Cette hypothétique quatrième génération de Toyota MR2 pourrait voir le jour d'ici 2024.

Rappelons toutefois qu'en 2020, Matt Harrison, le vice-président des ventes de Toyota Europe, a souligné que le retour de la MR2 n'était pas une priorité pour la marque, et ça ne l'est sans doute toujours pas vraiment, mais il semblerait que Toyota travaille tout de même sur un retour de sa petite sportive.