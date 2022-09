Les amateurs de Toyota Supra et, plus globalement, les amateurs de voitures japonaises, vouent un véritable culte à la Supra A80. Quand, il y a trois ans, la firme japonaise lève le voile sur la nouvelle Supra A90, ce n'est pas forcément l'effervescence espérée, certains préférant la qualifier de "vulgaire BMW Z4 rebagdé".

La Supra A90 n'est pas forcément la seule Supra mal-aimée. L'A70 est elle aussi restée dans l'ombre de l'iconique A80 et son fameux moteur 2JZ. Mais, grâce au designer Hakosan Designs, certains pourraient se réconcilier avec l'A70 grâce à un restomod qui lui donne un visage délicatement néo-rétro.

La voiture est immédiatement reconnaissable grâce à son long capot plat, ses phares escamotables et sa ligne de coupé. Cette mise à jour, qui reste néanmoins fictive, donne un peu plus de rondeur à la voiture, tout en conservant l'aspect cunéiforme classique. Cette réinterprétation est encore plus musclée grâce aux ailes évasées, sous lesquelles se trouvent d'immenses pneumatiques.

La fine bande noire emblématique de l'A70 est conservée à l'avant, intégrant des feux modernes avec un bouclier plus ajouré et une petite calandre pour refroidir le moteur. Modèle fictif oblige, il n'y a pas de moteur sous le capot, il faut donc l'imaginer. Son créateur préfère rester sur quelque chose plus ou moins d'origine, avec un moteur quatre cylindres 2JZ, 1JZ ou même 3S modifié développant 500 ch. Le 3S-GTE est connu pour avoir équipé la Celica de quatrième génération à la fin des années 1980, et n'oublions pas d'ailleurs que la Supra a commencé sa carrière comme "simple finition" de la Celica.

L'A70 marque la séparation officielle entre la Celica et la Supra. Elle a été présentée en 1986 et semblait tout droit sortie d'un film de science-fiction. Tandis que les voitures de sport américaines ne juraient que par le V8, Toyota proposait un six cylindres en ligne de 3,0 litres développant environ 200 chevaux, un bloc pratiquement aussi compétitif que les V8 américains.

Plusieurs autres six cylindres ont découlé de ce moteur, avec en point d'orgue le 2,5 litres 1JZ bi-turbo développant 276 chevaux pour le marché japonais. Aux États-Unis, la Supra haut de gamme était équipée d'un 3,0 litres simple turbo développant 232 ch.