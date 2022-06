Une nouvelle sportive qui se vend en moins de 48 heures après l'ouverture des commandes. Un autre modèle dérivé d'une citadine hybride qui voit ses délais de livraison s'envoler et certains modèles "d'occasion" s'échanger plus cher que le neuf. De nouvelles séries limitées attendues avec ardeur par les fans. Non, nous ne sommes pas chez Porsche ou Ferrari, mais bien chez Toyota Gazoo Racing.

Les voitures en question, ce sont les nouvelle GR86 et la GR Yaris, produites par un constructeur qui, jusqu'à il y a encore quelques années, était associé à ses motorisations hybrides plus vertueuses que spectaculaires (ou spectaculairement vertueuses).

Et dans un monde où le législateur fait la chasse au moindre gramme de CO 2 , Toyota, qui fait partie des meilleurs élèves en la matière grâce à ses hybrides, s'est autorisé quelques facéties avec des modèles extravagants et terriblement excitants à piloter. N'hésitez d'ailleurs pas à jeter un petit coup d'œil à notre prise en main de la GR Yaris que nous avons confronté à une ancienne Yaris sportive, la Yaris GRMN.

Toyota GR Yaris vs Toyota Yaris GRMN

Une folie rationnelle

Il est notre "maître conducteur". C'est ainsi que l'on appelle Akio chez Gazoo Racing, le président-pilote inspirateur du projet GR, qui est officiellement né en 2015, mais qui remonte en fait à 2007, lorsque, dans l'ombre de Toyota, une équipe s'est formée de jeunes ingénieurs, de pilotes d'essai et d'Akio Toyoda lui-même (qui pilotait sous le pseudonyme de Morizo) pour participer aux 24 Heures du Nürburgring.

Elle s'appelait alors Team Gazoo et a continué à courir pendant des années avec un rôle précis : développer des voitures de sport authentiques, à commencer par la Lexus LFA et la Toyota GT86.

Akio Toyoda, le Président de Toyota Motor Company La première Toyota GT86 Lexus LFA

Ce lien direct entre la course et la route n'a jamais été rompu, il s'est même renforcé au fil du temps avec la décision de revenir au rallye. Annoncée en 2013, la voiture basée sur la Yaris a été dévoilée en 2015 avant de faire ses débuts en compétition en 2017. Mais la Yaris WRC n'était que le début d'une nouvelle histoire qui s'est poursuivie en 2020 avec la Yaris GR, deux faces d'une même histoire initiée par la passion d'Akio Toyoda, plus forte que toute logique industrielle ou financière.

La Toyota Yaris WRC présentée en 2015 Toyota GR Yaris

La Yaris GR ressemble à une Yaris hybride quelconque, mais elle est construite au Japon, dans une usine spécifique, possède un moteur dédié et des spécifications techniques bien propres à elle, dans tous les sens du terme. Son coût de développement aurait nécessité un investissement d'environ deux milliards d'euros. Une folie financière que seul Toyota semble pouvoir se permettre aujourd'hui.

Une stratégie marketing ?

Aussi étonnant que cela puisse paraître dans un monde automobile dominé par le marketing et la communication, chez Toyota Gazoo Racing, on se base avant tout sur le produit pour communiquer et non l'inverse.

Les mauvaises langues pourraient objecter que seul un géant de l'industrie automobile comme Toyota peut se permettre de "s'amuser" à encore développer des voitures de sport en réinvestissant une petite partie des bénéfices tirés du succès des hybrides, mais il est aussi intéressant de noter que le label GR fait aussi vendre.

Les Toyota GR86 et Supra dans un centre commercial pour une publicité

Les Toyota GR vendues en France Ventes GR Yaris 758 (depuis juillet 2020) GR Supra 54 (depuis 2019) GR 86 24 (depuis mars 2022) GT86 (ancien modèle) 787 (depuis 2012)

Des ventes au beau fixe

Malgré le malus assassin en France, les résultats commerciaux (en particulier ceux de la GR Yaris) montrent qu'il y a encore un certain intérêt pour la voiture sportive. Les clients qui ont passé commande d'une GR Yaris doivent patienter plus de six mois avant de prendre le volant de leur modèle.

La nouvelle Toyota GR86

De son côté, la nouvelle venue chez Toyota, la GR86, disparaîtra du catalogue européen début 2024. Les raisons d'une commercialisation aussi courte ? L'évolution des normes en matière de sécurité et de pollution en Europe d'ici les années à venir.

En France, les acheteurs ne se bousculent pas au portillon cependant, la faute à un malus d'environ 18 000 euros. A contrario, chez nos voisins Italiens, les 300 Toyota GR 86 prévues à la commercialisation cette années ont toutes été réservées en moins de 48 heures.

Grâce à ses volumes de production importants concernant les modèles hybrides, le constructeur japonais peut aujourd'hui se permettre de mettre sur le marché plusieurs sportives, et ceci sans impacter sa moyenne d'émissions de CO2, cette dernière étant régie par la règlementation CAFE (Corporate Average Fuel Economy). D'autres modèles sportifs sont donc attendues, même si certains ne poseront malheureusement pas leurs roues en Europe, comme c'est le cas de la nouvelle GR Corolla.