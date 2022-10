Restylage, nouveaux équipements et modèles entièrement nouveaux : l'année 2023 d'Audi comptera des innovations de toutes sortes, dont certaines sont légèrement en retard, après avoir dérapé par rapport au calendrier initial qui prévoyait leur début au cours de l'année 2022. Un exemple avec la variante de l'A3 en version surélevée.

Le point culminant sera le Q6 e-tron, qui renforcera le cœur de la gamme électrique, tandis que sur le front des modèles traditionnels, les premières nouveautés concerneront des éditions spéciales de modèles sportifs, probablement suivies de quelques restylages vers la fin de l'année sur lesquels, toutefois, il n'y a pas encore de détails. Pour l'héritier électrique de l'A6, qui était attendu pour la fin de l'année, il faudra plutôt attendre le début de 2024.

Audi A3 Allstreet

Aperçue en test dans une version quasi définitive dès 2021, la version "cross" de l'A3 Sportback a été repoussée à l'année prochaine. En attendant, les réserves ont été levées sur le nom qui, sauf rebondissement, devrait prendre le même nom que celui utilisé pour la version équivalente de l'A1, à savoir Allstreet.

Audi A3 Allstreet

Il s'agit d'un modèle à la stature légèrement surélevée, mais à vocation plus urbaine que tout-terrain, avec donc un traitement esthétique sera plus doux que celui des A4 et A6 Allroad quattro, même si la transmission intégrale sera naturellement disponible.

Nom Audi A3 Allstreet Carrosserie 5 portes crossover Moteurs Essence et diesel mild hybrid et hybride rechargeable Date d'arrivée Début 2023 Prix À déterminer

Restylage de l'Audi e-tron et e-tron Sportback

Comme prévu il y a un an, l'heure est venue de la première mise à jour substantielle pour la première voiture électrique d'Audi. Elle sera officiellement dévoilée avant la fin de l'année 2022, début novembre pour être exact, mais sera commercialisée à toutes fins utiles au premier semestre de l'année prochaine.

Les changements, qui concerneront aussi bien le modèle classique que la variante coupé Sportback, porteront sur l'esthétique et probablement aussi sur le système de propulsion, bien que pour l'instant il n'y ait pas de détails sur d'éventuelles améliorations de la batterie, de l'alimentation et des systèmes de charge.

Nom Audi e-tron et e-tron Sportback Carrosserie SUV/crossover 5p Moteurs Électrique Date d'arrivée Novembre 2022 (présentation), Q1 2023 (lancement) Prix À déterminer

Audi Q6 e-tron

Le nouveau SUV électrique de taille moyenne ne fera ses débuts que fin 2023 et sera commercialisé début 2024, tandis que la variante Sportback, qui a déjà été surprise lors d'un test, sera lancée séparément à une date ultérieure.

Les caractéristiques seront essentiellement celles prévues par le concept e-tron quattro: deux tailles de batterie, traction arrière ou intégrale et recharge rapide jusqu'à 270 kW, tandis que pour l'autonomie réelle, il faudra attendre les données d'homologation mais on parle d'une valeur maximale proche de 700 km.

Nom Audi Q6 e-tron Carrosserie SUV 5p Moteurs Électrique Date d'arrivée Fin 2023 (présentation) Prix À déterminer

Édition spéciale de l'Audi TT RS

La troisième génération de la populaire Audi TT est sur le point de terminer sa carrière et va apparemment partir avec une édition de célébration basée sur la version la plus rapide, la RS de 400 ch.

Audi TT RS 2019

Les détails seront révélés prochainement, mais devraient se concentrer sur le style extérieur et intérieur. Il reste également à confirmer si elle sera également disponible en configuration roadster.

Une série limitée à 10 exemplaires pour la France vient par ailleurs d'être présentée : elle est nommée Audi TT RS Coupé iconic edition.

Audi R8 GT RWD

La voiture de sport Audi R8 à moteur central, qui en est actuellement à sa deuxième génération, approche également de la fin de sa carrière. C'est pour cela que la firme aux Anneaux lui rend hommage avec une ultime version baptisée R8 GT RWD. Au total 333 exemplaires seront produits, dont 26 seulement seront réservés à la France.

Audi R8 RWD édition finale

On retrouve la V10 qui développe ici un peu plus de chevaux que sur la simple version RWD, à savoir 620 chevaux et 565 Nm de couple. De quoi atteindre 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et 200 km/h en 10,1 secondes. Le prix ? 245 000 € !