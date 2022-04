Jusqu'à présent, en plus d'un an de photos espion, nous n'avons pas été en mesure de découvrir le design final du futur SUV électrique allemand. Mais à quelques semaines de la présentation du modèle, l'un de nos photographes est parvenu à débusquer le Q6 e-tron partiellement à découvert. De quoi nous donner un premier aperçu des lignes et des courbes définitives du grand frère du Q4 e-tron.

La face avant du Q6 e-tron possède un aspect plutôt "futuriste", presque conceptuel. La calandre argentée Singleframe occupe une grande partie de la face avant et intègre les différents capteurs des systèmes d'aide à la conduite. De chaque côté, nous retrouvons des optiques à LED disposés sur deux niveaux, ceux du haut servant de feux de position et étant allumés en permanence.

Au niveau de la partie basse, nous retrouvons deux ouvertures trapézoïdales qui envoient probablement l'air vers le bloc de batteries et les moteurs électriques. Malheureusement, nous n'avons pas une vue complète des flancs et de la partie arrière. D'après nos précédentes observations, la partie arrière devrait avoir le droit aux codes esthétiques des dernières productions de la marque.

Le Q6 e-tron sera un modèle important pour Audi, car il sera le premier à être fabriqué sur la plateforme Premium Platform Electric (PPE). Cette architecture a été développée en collaboration avec Porsche et donnera également naissance au nouveau Macan électrique.

Comme on peut le deviner, le Q6 e-tron sera positionné au-dessus du Q4 e-tron en termes de prix, de taille et de motorisations. À cet égard, Audi devrait également proposer une variante RS de 600 ch avec deux moteurs électriques et une transmission intégrale. Ce même groupe motopropulseur pourrait équiper la future RS 6 Avant zéro émission, dont on parle tant.