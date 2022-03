Les ingénieurs d'Audi sont en train de mettre au point la nouvelle génération du Q5. Des prototypes sont déjà sur la route avant un lancement prévu l'an prochain. Grâce aux photos espion, un illustrateur du nom de Kolesa a réalisé les illustrations de l'Audi Q5 de nouvelle génération que vous pouvez découvrir ici.

Le design de l'Audi Q5 évolue en douceur avec ses feux avant redessinés, sa calandre moins anguleuse, ses entrées d'air plus étroites et son profil plus lisse. Il semblerait que le nouvel Audi Q5 ait gagné quelques centimètres en longueur, cela n'est pas visible à travers ces rendus, nous le vérifierons donc au moment de sa présentation.

Les prototypes ne portaient pas les feux arrière de série. Il est donc impossible à l'illustrateur d'imaginer leur forme avec précision, même si nous pensons qu'une barre lumineuse ira se nicher entre les deux blocs pour ressembler aux derniers modèles de la marque d'Ingolstadt.

La nouvelle génération de l'Audi Q5 reposera sur la plateforme MLB. Elle disposera à ce titre de moteurs essence et diesel, ce qui ne sera pas le cas de la génération suivante (la quatrième) prévue dans plusieurs années conformément aux annonces de la marque aux anneaux. Elle a en effet déclaré vouloir passer à l'électrique, ainsi, nous estimons que cette génération de l'Audi Q5 est la dernière à disposer de moteurs thermiques.

Galerie: Photos espion : Audi Q5 (2024)

45 Photos

Bien entendu, la troisième génération de l'Audi Q5 sera électrifiée, avec des motorisations hybrides légères 48V. On peut également imaginer l'arrivée d'une version branchable et rechargeable.

Nous en saurons plus dans les prochaines semaines, lorsque Audi commencera peu à peu à retirer le camouflage de son véhicule et à teaser cette génération. La nouvelle génération de l'Audi Q5 pourrait pointer le bout de son nez en fin d'année, des teasers pourraient être publiés d'ici là.