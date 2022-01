Audi développe un nouveau grand SUV, mais les détails à son sujet sont rares. Des photos espion ont montré que quelque chose de costaud se cachait sous les camouflages, et une série d'illustrations non officielles de nos amis de Kolesa.ru a permis de les enlever. Virtuellement en tout cas. Ce qui reste, c'est un SUV robuste, statutaire, qui pourrait être en route pour le marché chinois.

Les spéculations suggèrent qu'il s'agit de l'Audi Q9, dont on parle depuis longtemps et qui remonte à 2013, lorsque la société a déposé le nom pour la première fois. Mais cela pourrait ne pas être le cas avec cette voiture. Ce nouveau SUV roulerait sur la plateforme MQB, contrairement à la MLB qui sous-tend la majorité des modèles haut de gamme d'Audi, notamment les luxueux Q7 et Q8. Cela pourrait signifier que la nouvelle grande Audi a plus en commun avec un autre grand SUV de la gamme du groupe VW - le VW Atlas.

Galerie: Audi Q9 SUV illustration non officielle

2 Photos

Le rendu ici s'inspire clairement de l'Atlas, avec les codes esthétiques d'Audi à l'avant et à l'arrière. Cependant, il ne correspond pas exactement au SUV que nous avons vu sur les photos d'espionnage. Il porte trop de camouflage pour qu'on puisse voir suffisamment de détails pour déterminer clairement de quoi il s'agit. La forme de la surface vitrée semble similaire entre les deux, mais c'est à peu près tout.

Les photos espion n'ont pas révélé grand-chose du design de l'arrière de l'Audi, mais le camouflage semble révéler que le SUV aura une barre de feux arrière, qui est le point central de l'arrière dans les rendus.

Les détails concernant le mystérieux modèle Audi restent évasifs. Nous n'avons aucune idée du type de motorisation qu'il aura - tout est possible. Nous devrons attendre encore un peu pour obtenir tous les détails sur ce nouveau modèle. Il y a de fortes chances qu'il soit développé spécifiquement pour le marché chinois, qui adore les gros SUV et les crossovers luxueux. Les constructeurs automobiles sont heureux de répondre aux besoins de ce marché. Nous espérons obtenir tous les détails dans le courant de l'année.