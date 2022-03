Le Q5 est l'un des SUV les plus vendus dans la gamme Audi, et il sera bientôt entièrement renouvelé avec l'arrivée de la troisième génération. L'un des premiers prototypes a été immortalisé par nos photographes espion, de quoi avoir une première petite idée des nouveautés qui arriveront sur ce futur Q5.

Le nouveau Q5 sera développé sur la même plateforme que la future A4, qui est également en cours d'essais. À en juger par les photos, la taille du Q5 devrait légèrement augmenter et ainsi dépasser les 4,68 mètres de long et 1,89 mètre de large du modèle actuel, tandis qu'il devrait conserver une hauteur de 1,66 mètre.

Ces nouvelles proportions se traduiront par un habitacle plus spacieux et une capacité de chargement plus élevée. Comme pour la génération actuelle, une version Sportback, avec une ligne de toit plus inclinée, devrait également être proposée. Les deux versions seront dotées d'une calandre Singleframe encore plus grande, de prises d'air verticales et de nouvelles optiques à LED.

Outre les changements esthétiques, l'Audi Q5 se concentrera encore plus sur la technologie et la connectivité en matière d'info-divertissement et de systèmes d'aide à la conduite. En outre, la présence d'une double sortie d'échappement laisse penser que nous retrouverons encore des motorisations thermiques au catalogue.

Comme pour la future A4, Audi devrait proposer des groupes motopropulseurs essence et diesel micro-hybridés, tandis que les versions plus puissantes devraient être équipées d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable. La gamme sera également enrichie d'une première version e-tron 100 % électrique.

L'Audi SQ5 devrait être reconduit, reste à savoir s'il disposera toujours d'un bloc diesel micro-hybride ou s'il passera à l'hybride rechargeable. L'hybride rechargeable qui, en revanche, devrait bien être présent sous le capot d'un inédit RS Q5, qui pourrait partager son moteur avec la future RS 4.