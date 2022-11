La nouvelle Honda Civic Type R a été présentée il y a quelques mois, mais les informations divulguées à cette époque étaient encore relativement minces. Cette compacte sportive était attendue pour plusieurs raisons, d'une part parce qu'une Type R c'est souvent plaisant à conduire, et d'autre part parce qu'elle est aujourd'hui quasiment seule sur son segment.

Honda lève donc enfin le voile sur les prix, les performances et la puissance de sa nouvelle Civic Type R et, comme nous allons le voir, elle fait mieux partout par rapport à sa prédécesseure, mais le constructeur japonais fait payer ses prestations au prix fort.

329 ch sous le capot

Sous le capot, nous retrouvons toujours le quatre cylindres 2,0 litres turbo de l'ancienne version, mais avec quelques améliorations. L'équipe de développement a redessiné le turbocompresseur en optimisant sa forme et son diamètre, tandis que le débit d'air a été augmenté de 13 %.

Le radiateur a été revu également, la nouvelle grille avant offrant une ouverture plus large de 48 % avec une prise d'air de plus grand diamètre permettant une augmentation de 10 % de la capacité d'admission.

Tout cela se traduit par une puissance accrue de 9 ch et 20 Nm par rapport au modèle précédent, pour un total de 329 ch et 420 Nm. La boîte de vitesses manuelle à six rapports a été revue, tandis que les performances sont toujours intéressantes avec un 0 à 100 km/h abattu en 5,4 secondes et une vitesse maximale de 275 km/h.

Au niveau du châssis, la Civic Type R bénéficie d'une rigidité accrue de 15 %, les amortisseurs adaptatifs ont été optimisés pour endiguer la prise de roulis, tandis que la barre de torsion de plus grand diamètre voit sa rigidité augmenter de 60 % par rapport à l'ancienne Type R.

Toujours aussi radicale

Plus basse de 8 mm et plus large de 90 mm que la Civic e:HEV hybride, la Type R se reconnaît à ses passages de roues sculptés et à son grand aileron. Les jantes en alliage noir mat de 19 pouces sont spécifiques à ce modèle, tout comme les pneus Michelin Pilot Sport 4S 265/30, parmi les plus grands jamais montés sur une voiture de sport traction.

Les sièges sport avec revêtement en daim sont positionnés 8 mm plus bas que sur la Type R précédente. On trouve également dans l'habitacle une plaque métallique sur le tableau de bord qui souligne l'exclusivité de chaque modèle, même si la Type R n'est pas une édition limitée.

Le tableau de bord a également été revu, avec des graphiques qui changent en fonction des modes de conduite (Individual, Comfort, Sport et +R). À cet égard, l'application Honda Log R 2.0 pour smartphones peut être utilisée pour analyser diverses données relatives aux performances sur piste et sur route.

De série, la voiture est équipée du pack Honda Sensing avec différents systèmes d'aide à la conduite, notamment l'alerte anti-collision à l'avant, la surveillance des angles morts, le régulateur de vitesse adaptatif et le système de maintien dans la voie.

La Honda Civic Type R face à ses rivales

Mais comment la nouvelle Honda Civic Type R se situe-t-elle face à ses rivales ? Si l'on s'en tient aux seules données techniques et au prix, la Type R est effectivement parmi les plus performantes de son segment, dans tous les sens du terme.

Avec ses 329 ch, elle n'est devancée que par la Volkswagen Golf R 20 Years de 333 ch (320 ch pour la version classique), tandis que d'autres rivales comme la Cupra Leon et la Renault Mégane R.S. se contentent de 300 ch. Enfin, avec 280 ch, nous retrouvons la Ford Focus ST et la Hyundai i30 N loin derrière.

Renault Mégane R.S. Cupra Leon Volkswagen Golf R 20 Years Ford Focus ST Hyundai i30 N

En termes d'accélération, la plus rapide est la Golf R 20 Years avec un 0 à 100 km/h abattu en 4,6 secondes, bien qu'elle soit pourvue d'une boîte automatique à double embrayage à sept rapports, la Civic ne proposant pas cette alternative. Pour sa part, la Type R est le modèle doté d'une boîte manuelle le plus rapide de son segment. La Civic affiche également la vitesse de pointe la plus élevée, juste devant la Golf 20 Years avec ses 270 km/h.

Quant aux prix, les Cupra, Ford, Hyundai et Renault se situent entre 40 et 48 000 euros (hors malus), tandis que la Golf R 20 Years s'affiche à plus de 60 000 euros, toujours hors malus. La nouvelle Honda Civic Type R se situe en haut de la catégorie, avec un prix de départ de 55 000 euros, sans compter les 12 552 euros de malus en France avec le barème de 2023.