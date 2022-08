Puissant, agréable à conduire et relativement abordable. Les compactes sportives dont la plupart sont basées sur des modèles des segments B et C, ont toujours été le rêve de nombreux passionnés. Même si aujourd'hui, les limites strictes imposées aux émissions de CO 2 semblent décourager leur production.

Parmi celles qui perdurent, il y a cette authentique légende qu'est la Honda Civic Type R, la version (très) sportive de la berline japonaise à traction avant qui, 25 ans après le lancement de la première génération (1997), se renouvelle une fois de plus pour le plaisir de ses nombreux fans et clients avec un nouveau modèle attendu début 2023.

Le début d'un rêve

Basée sur la 6ème génération de Honda Civic, la première Type R (code EK9) a été lancée en 1997. Réservée au marché japonais, elle a été produite à l'usine de Suzuka et se caractérise par une réduction de poids (de 1 143 kg à 1 050 kg) et une meilleure élaboration de la structure et de la mécanique pour augmenter les performances et le dynamisme.

La carrosserie elle-même est assemblée selon la méthode du "soudage continu", qui garantit une bonne rigidité en torsion, tandis que la mécanique est dotée d'un différentiel à glissement limité et d'une version améliorée du 4 cylindres en ligne 1,6 litre atmosphérique, qui, dans cette version, était capable de délivrer une puissance maximale de 185 ch et un couple maximal de 160 Nm à 7 500 tr/min.

Ces chiffres permettent à la première série de sprinter de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 225 km/h, mais la Type R est facilement reconnaissable même à l'arrêt grâce à son badge rouge et à son intérieur avec les sièges sport Recaro , le volant Momo, les tapis rouges et le pommeau de vitesse en titane.

Arrivée en Europe

En 2001, compte tenu du succès de la première génération, Honda a décidé de lancer une nouvelle Honda Civic Type R, code EP3, basée sur la septième génération du modèle et assemblée dans l'usine britannique de Swindon.

Il s'agit de la première Civic Type R à abriter sous son capot le légendaire 4 cylindres en ligne de 2 litres à technologie i-VTEC de la S2000, associé à une boîte de vitesses à 6 rapports et dont la puissance maximale est fixée à 200 ch.

Avec le restylage de 2003, les ingénieurs japonais ont introduit de nouvelles caractéristiques importantes pour résoudre certains problèmes de sous-virage, de retard dans la réponse de la direction et de faible couple moteur. La direction assistée électrique et la suspension ont été recalibrées et un embrayage et un volant d'inertie plus légers ont été installés.

Conception extrême

Après deux générations caractérisées par un design trop épuré, Honda a lancé en 2007 sur le marché européen la troisième génération de la Type R basée sur la Civic VIII. Elle présente une ligne très caractéristique avec une lunette arrière inclinée divisée en deux par le spoiler et des pare-chocs avec des échappements triangulaires intégrés.

Équipée du classique moteur 4 cylindres en ligne développant 201 ch et 193 Nm de couple, la troisième génération abandonne la suspension à double triangulation à l'arrière et la remplace par une suspension plus simple à barre de torsion.

Le premier modèle suralimenté

Dévoilée en 2014 au Salon de l'automobile de Genève, la Civic Type R de quatrième génération est la première à être équipée d'un moteur turbo de 2 litres à injection directe (K20C1) capable de délivrer une puissance maximale de 310 ch à 6 500 tr/min et un couple maximal de 400 Nm entre 2 500 et 4 500 tr/min.

Fabriqué dans l'usine Honda de l'Ohio et assemblé au Royaume-Uni, le moteur homologué Euro 6 propulse la Civic Type R de 0 à 100 km/h en seulement 5,7 secondes. Outre un différentiel à glissement limité et une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, la Type R de cinquième génération est équipée de disques de frein avant et arrière de 351 et 305 mm respectivement.

Le plus rapide d'entre eux

La cinquième Civic Type R 2017, bientôt remplacée par celle prévue pour le début de l'année 2023 et déjà détentrice du record sur le circuit de Suzuka pour les voitures à traction avant, étonne tout le monde : plus grande que ses prédécesseurs, elle laisse encore tout le monde enthousiaste par ses performances dynamiques qui compensent sa taille.

Dotée du même moteur 2 litres Turbo mais porté à 320 ch, la Type R FK8 produite jusqu'en 2021 apporte avec elle des solutions aérodynamiques intéressantes qui lui permettent d'augmenter la force d'appui.

En effet, en avril 2017, ce modèle a enregistré un temps de 7:43:80 sur le circuit du Nurburgring, améliorant le temps de la version précédente de 7 secondes et devenant la voiture à traction avant la plus rapide même sur la Nordschleife de 22 kilomètres.