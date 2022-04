Avant même sa révélation officielle, la nouvelle Honda Civic Type R bat déjà des records. Le modèle compact à cinq portes a fait le tour du difficile circuit de Suzuka au Japon en 2 minutes et 23,120 secondes. À titre de comparaison, le modèle de la génération précédente en version Limited Edition a eu besoin de 2 minutes et 23,993 secondes pour faire le tour du circuit. Ce n'est pas une amélioration considérable, mais le fait de gagner près d'une seconde est tout de même une réussite notable.

Dans les deux cas, la fougueuse voiture a parcouru les 5,8 kilomètres de la piste de course. Tout comme son prédécesseur et détenteur du précédent record, la Renault Megane RS Trophy-R, la future Civic Type R a pris un départ lancé. Il convient de noter que nous parlons strictement d'un record pour une voiture à traction avant, qui a atteint 231 km/h pendant le tour de piste.

Record Honda Civic Type R à Suzuka

6 Photos

Curieusement, Honda a noirci le tableau de bord, sans doute pour empêcher les regards indiscrets de découvrir certains détails juteux sur la voiture. Tout comme la Civic Si, la nouvelle Type R sera uniquement une voiture à boîte manuelle et devrait utiliser une évolution du moteur à essence de 2,0 litres. Il y a fort à parier que les ingénieurs ont réussi à débloquer quelques chevaux supplémentaires pour le quatre cylindres turbo par rapport au modèle FK8 et ses 320 chevaux.

Lorsque la Civic Type R arrivera plus tard dans l'année, Honda devra se préoccuper d'un nouveau rival, car Toyota lance enfin la Corolla GR dont on parle depuis longtemps. Ceux qui préfèrent la transmission intégrale peuvent déjà se procurer la VW Golf R, plus puissante que la génération précédente avec ses 330 chevaux. La BMW M2 et la Nissan Z de nouvelle génération devraient également sortir en 2022, ce qui s'annonce comme une grande année pour les passionnés.

Les images adjacentes ont été enregistrées sur le site du Grand Prix du Japon de Formule 1 le 14 mars, mais Honda a décidé d'attendre jusqu'à maintenant pour montrer la CTR remaniée en action.