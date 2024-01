La Honda Civic Type R 2024 la moins chère que l'on puisse acheter aux États-Unis coûte 45 890 dollars (soit environ 42 000€ au taux de change actuel), si l'on inclut les frais de transport et de manutention. Il en va tout autrement dans les pays de l'Union européenne, et ce n'est pas seulement à cause de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les Pays-Bas sont un exemple assez choquant de la façon dont on peut dépenser six chiffres pour une voiture équipée d'un petit moteur quatre cylindres. Non, nous ne parlons pas de la Mercedes-AMG C63.

Les Néerlandais paient 21 % de TVA sur une nouvelle voiture avant que n'entre en jeu la redoutable Belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM). BPM signifie essentiellement "taxation des voitures particulières et des motos" et les taxes dépendent de la quantité de CO2 émise par le pot d'échappement. Dans le cas de la Civic Type R, la voiture à hayon crache 186 grammes/km.

Le tableau ci-dessus illustre le calcul du BPM et, pour les voitures à hayon très performantes comme la CTR, le fait d'entrer dans la catégorie des voitures les plus polluantes se traduit par un engagement financier substantiel. L'achat d'une CTR entraîne un coût initial de 13 655 euros, auquel s'ajoutent 549 euros pour chaque gramme dépassant le seuil de 161 g/km. Sachant que la fougueuse Honda émet 25 g/km supplémentaires au-delà de cette limite, le BPM total s'élève à 13 725 euros. Si l'on tient compte du forfait mentionné précédemment, le BPM cumulé atteint 27 380 euros.

En incluant tous ces coûts supplémentaires, on obtient un prix de départ de 88 560 euros aux Pays-Bas, (soit près de 97 000 dollars au taux de change actuel). C'est plus du double du prix d'une CTR sans options aux États-Unis. Si vous optez pour des options telles que la peinture Championship White, le Carbon Pack et l'Illumination Pack, le prix peut atteindre 95 060 euros (près de 104 000 dollars).

La CTR n'est évidemment pas une exception puisqu'il existe d'autres voitures sportives à quatre cylindres ridiculement chères dans le pays. La Volkswagen Golf GTI commence à 60 990 euros (66 600 dollars), tandis que la R se vend à partir de 84 990 euros.

Les réglementations de plus en plus strictes en matière d'émissions ne sont pas la seule raison pour laquelle les moteurs de grosse cylindrée sont en train de mourir dans les pays de l'UE. Les taxes élevées sur les voitures gourmandes en essence, même celles dotées d'un moteur de 2,0 litres, mettent un autre clou dans le cercueil du moteur à combustion interne. C'est pourquoi les constructeurs automobiles font une promotion agressive des véhicules hybrides rechargeables et des véhicules électriques.

