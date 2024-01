Longueur : 4 701 mm

Largeur : 1 866 mm

Hauteur : 1 674 mm

Empattement : 2 701 mm

Coffre : 587 litres min, 1 634 litres max (PHEV : 617/1 710 litres)

Le Honda CR-V est présent sur le marché européen depuis la fin des années 1990. L'actuel CR-V, qui vient d'être lancé, est la sixième génération et, comme pour de nombreux modèles, le SUV japonais a commencé avec des dimensions citadines puis s'est développé génération après génération, devenant plus grand, plus confortable et plus high-tech, tout en conservant une configuration à cinq places.

Aujourd'hui, le Honda CR-V est exclusivement hybride, en deux versions distinctes : full hybrid et, pour la première fois, plug-in. La curiosité, comme nous le verrons, est que cette dernière, tout en disposant d'une plus grande réserve électrique, a également une plus grande capacité de coffre.

Honda CR-V, les dimensions

Les dimensions du Honda CR-V 2023 ont peu augmenté par rapport au modèle précédent : la longueur a gagné 100 mm pour atteindre 4 703 mm, la largeur a augmenté de 11 mm (de 1 855 à 1 866 mm), tandis que la hauteur a été réduite d'environ 15 mm pour atteindre 1 674 mm. L'empattement, c'est-à-dire la distance entre les essieux des roues avant et arrière, a augmenté de 40 mm et atteint désormais 2 701 mm.

Honda CR-V 2023

Honda CR-V, habitabilité et coffre

Le Honda CR-V 2023 a donc gagné quelques millimètres dans toutes les dimensions et s'il était déjà confortable auparavant, il l'est encore plus aujourd'hui : les portes arrière s'ouvrent à 90°, l'espace aux genoux est important, la garde au toit n'est pas exiguë, seul le passager central est un peu sacrifié : il dispose d'un dossier pouvant servir d'accoudoir et de moins de liberté pour les pieds en raison de la largeur du tunnel central.

Honda CR-V 2023, les sièges arrière Honda CR-V 2023, le coffre

Le coffre est grand, bien fait et bien équipé et bénéficie lui aussi de l'augmentation de la taille. Sur la version full hybrid e:HEV, la batterie occupe la totalité du soubassement, mais la capacité est néanmoins augmentée par rapport au modèle précédent, passant de 497 à 587 litres, et à 1 634 litres en rabattant le dossier fractionnable. La variante hybride rechargeable e:PHEV présente une disposition différente de la partie électrique et économise un peu le double fond, avec 617 à 1 710 litres.

Comme nous l'avons déjà mentionné, les deux moteurs du Honda CR-V sont hybrides et donc dotés d'une boîte automatique. La seule variable est la transmission intégrale AWD, qui pour le modèle e:HEV est en option sur la version de base Elegance et de série sur la version Advance, tandis que pour la motorisation plus puissante, la transmission à quatre roues motrices est de série. La puissance est la même, 184 ch, mais la e:PHEV peut parcourir jusqu'à 82 km en mode tout électrique.

Motorisation Puissance Alimentation Transmission e:HEV AWD 184 ch Essence/électrique Avant ou intégrale, boîte automatique e:PHEV AWD 184 ch Essence/électrique Intégrale, boîte automatique

Honda CR-V, les concurrents de taille similaire

Les SUV de taille moyenne, d'une longueur d'environ 4,7 mètres, sont nombreux sur le marché et le restent même si l'on se limite aux véhicules équipés de moteurs hybrides. Les hybrides complets sont en fait plus rares, mais ils existent, y compris des solutions spéciales comme le Nissan X-Trail avec système E-Power.

Hyundai Santa Fe HEV : 4,79 mètres

: 4,79 mètres Kia Sorento HEV : 4,81 mètres

: 4,81 mètres Nissan X-Trail E-Power : 4,68 mètres

En bleu foncé : la longueur (en cm) En bleu clair : le coffre (en l)

Et voici les concurrents, bien plus nombreux, de la version rechargeable.

Audi Q5 e TFSI : 4,68 mètres

: 4,68 mètres BMW X3 xDrive30e : 4,71 mètres

: 4,71 mètres Hyundai Santa Fe PHEV : 4,79 mètres

: 4,79 mètres Jaguar F-Pace PHEV : 4,73 mètres

: 4,73 mètres Kia Sorento PHEV : 4,81 mètres

: 4,81 mètres Mazda CX-60 PHEV : 4,74 mètres

: 4,74 mètres Mercedes GLC 300 e : 4,72 mètres

: 4,72 mètres Skoda Kodiaq iV : 4,70 mètres

: 4,70 mètres Volvo XC60 Recharge : 4,71 mètres