La sixième génération du Honda CR-V est arrivée récemment chez les concessionnaires, se présentant avec le traditionnel moteur full hybrid et, pour la première fois, une version hybride rechargeable.

Pour tester son efficacité, j'ai voulu commencer avec le CR-V full hybrid de 184 ch, que j'ai engagé dans le classique test de consommation réelle de Rome à Forlì. Sur les 360 km de l'itinéraire, le CR-V à transmission intégrale a enregistré une consommation moyenne de 5,60 l/100 km (17,86 km/l) et a coûté 36,17 euros d'essence.

Pas le leader du classement d'efficacité

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un résultat impressionnant, les 5,60 l/100 km du nouveau Honda CR-V sont suffisants pour améliorer les 6,10 l/100 km (16,3 km/l) de l'ancien CR-V, testé en 2021. Les autres SUV hybrides qui ont consommé le plus sont le Hyundai Santa Fe Hybrid 1.6 HEV 230 ch Automatic 4WD (6,10 l/100 km - 16,3 km/l) et le Lexus NX Hybrid F Sport 4WD (6,50 l/100 km - 15,3 km/l).

Honda CR-V, essai sur route

Moins gourmands en essence sont les Hyundai Tucson Hybrid 1.6 HEV 230 ch Automatic 2WD (5,45 l/100 km - 18,3 km/l), Ford Kuga 2.5 hybride 190 ch AWD (5,40 l/100 km - 18,5 km/l), Renault Austral E-Tech hybride 200 (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), Nissan Qashqai e-Power 190 2WD (4,75 l/100 km - 21,0 km/l), Toyota RAV4 Hybrid AWD-i (4,40 l/100 km - 22,7 km/l) et Renault Arkana E-Tech hybride 145 (4,10 l/100 km - 24,3 km/l).

Confortable, spacieux et bien fait

La voiture testée est un Honda CR-V hybride Advance 4WD, finition intermédiaire, qui offre des équipements de série intéressants tels que des jantes en alliage de 18 pouces, un toit ouvrant panoramique, des feux à LED, une caméra à 360 degrés, des sièges en cuir, un hayon motorisé et un système audio Bose.

Honda CR-V, l'intérieur

Conduire ce nouveau CR-V, c'est redécouvrir la qualité de fabrication et la robustesse que Honda a toujours offertes sur son plus grand SUV vendu en Europe, ainsi qu'un confort de conduite de premier ordre, un vaste espace pour les passagers et des aides à la conduite efficaces et nombreuses. Le poids de plus de 1,8 tonne se fait un peu sentir dans les virages et à l'accélération.

Consommation correcte pour un SUV de cette taille

Compte tenu de la taille du CR-V, qui mesure 4,70 mètres de long, et du fait qu'il dispose de quatre roues motrices, la consommation de carburant en usage quotidien est acceptable. Ce n'est que sur autoroute que le CR-V paie un tribut plus élevé en termes de consommation de carburant, tout en conservant une autonomie de plus de 700 km.

Honda CR-V, vue arrière

Le réservoir de 57 litres garantit un kilométrage élevé et constant, permettant d'atteindre une autonomie de plus de 1 000 km avec un style de conduite très économe. En mode électrique, il peut parcourir environ 5 km sur un itinéraire idéal à faible vitesse.

Consommation dans différentes situations de conduite

Mixte urbain/extra-urbain : 6,5 l/100 km (15,3 km/l)

872 km d'autonomie théorique

872 km d'autonomie théorique Autoroute : 8,0 l/100 km (12,5 km/l)

712 km d'autonomie théorique

712 km d'autonomie théorique Économie : 5,0 l/100 km (20,0 km/l)

1 140 km d'autonomie théorique

1 140 km d'autonomie théorique Autonomie maximale en mode électrique : 5,0 km

La fiche technique

Modèle Alimentation Puissance Homologation Poids à vide Émissions CO2

(WLTP) Honda CR-V e:HEV Full Hybrid AWD Advance Hybride

(Essence) 109 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Reg UE 2018/1832 AP) 1 821 kg 151 g/km

Données

Voiture : Honda CR-V e:HEV Full Hybrid AWD Advance

Prix de base : 54 980 euros

Date du test : 20/11/2023

Météo (départ/arrivée) : Pluie, 20°/Pluie, 9°

Prix du carburant : 1,794 euro/l (Essence)

Kilométrage du test : 870

Kilométrage total au début du test : 497

Vitesse moyenne du trajet Rome-Forlì : 76 km/h

Pneumatiques : Dunlop SP Sport Maxx 050 - 235/60 R18 103H (UE: C, A, 67 dB)

Consommation

Moyenne "réelle" : 5,60 l/100 km (17,86 km/l)

Ordinateur de bord : 5,7 l/100 km

À la pompe : 5,5 l/100 km

Portefeuille

Dépenses "réelles" : 36,17 euros

Dépenses mensuelles : 80,37 euros (800 km al mese)

Distance parcourue avec 20 euros : 199 km

Distance parcourue avec un plein : 1 018 km