La Prelude nouvellement ressuscitée est l'une des voitures les plus cool produites par Honda depuis longtemps. Dévoilée en octobre au salon de l'automobile de Tokyo, il s'agit d'un coupé deux portes doté d'un groupe motopropulseur hybride dont la production est confirmée. Mais Honda n'a pas encore décidé de l'introduire sur le marché américain.

La Prelude a fait une apparition surprise au salon de l'automobile de Los Angeles, où un représentant d'Honda a déclaré à Motor1 que le plan de commercialisation de la voiture n'était pas encore finalisé, ce qui signifie que l'on ne sait pas exactement où elle sera vendue ou produite.

"C'est pour cela qu'elle est là, pour évaluer l'intérêt des consommateurs", a déclaré un porte-parole d'Honda.

Le représentant a ajouté que si les anciens acheteurs de coupés Honda ont pu adopter la Civic à hayon, il pourrait y avoir une demande refoulée pour un vrai véhicule à deux portes dans les années à venir. Les débuts de la Prelude ont été accueillis en fanfare, l'internet s'enflammant avec l'espoir qu'Honda puisse enfin proposer à nouveau un véritable coupé dans sa gamme.

Lors de sa révélation, beaucoup ont cru que la nouvelle Prelude était un véhicule entièrement électrique, bien qu'il ait été révélé plus tard qu'elle utilisait un groupe motopropulseur hybride. L'ingénieur en chef de Honda, Tomoyuki Yamagami, a déclaré dans une interview que la Prelude était destinée à être un "prélude à tous les véhicules électriques que Honda va lancer".

Yamagami a également indiqué que des versions de conduite à gauche et à droite de la Prelude sont en préparation, ce qui dissipe les craintes que la voiture ne soit réservée qu'au Japon, à l'instar de l'adorable S660 à moteur central. En revanche, il a aussi précisé que la Prelude ne sera pas "la voiture la plus sportive et la plus vive qui sera lancée sur les circuits", mais plutôt un coupé sportif destiné à une utilisation sur route.

Si vous vivez aux États-Unis et que vous avez des vues sur la Prelude, nous vous suggérons de communiquer avec Honda sur votre plateforme de médias sociaux préférée et de leur en faire part. Nous parions qu'enregistrer votre intérêt auprès de votre concessionnaire le plus proche ne ferait pas de mal non plus.