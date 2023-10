Au Japan Mobility Show, Honda nous a surpris en présentant le concept Prelude. Le constructeur japonais reste assez timide au sujet du modèle hybride-électrique, fournissant très peu de détails à son sujet ou sur sa production éventuelle. Mais puisque le nom Prelude est de nouveau présent dans les discours de Honda, nous vous offrons un petit voyage dans le passé pour revenir sur l'histoire du modèle emblématique et ses cinq générations.

Première génération : 1978 - 1982

Honda a lancé la première Prelude pour l'année-modèle 1978. Elle emprunte de nombreux composants à l'Accord, notamment les jambes de force, les freins et le moteur. La Prelude était plus courte de 25 cm que l'Accord dans l'ensemble, avec un empattement réduit de 6 cm.

Le moteur quatre cylindres de 1,7 litre du coupé ne développait que 72 chevaux et 127 Nm de couple, mais il était doté de la technologie de combustion contrôlée à vortex composé de la société qui éliminait la nécessité d'un convertisseur catalytique. Le coupé mettait environ 19 secondes pour atteindre les 100 km/h.

Deuxième génération : 1983 - 1987

Honda a redessiné la Prelude en 1983, transformant les proportions plus imposantes du coupé de la fin des années 1970 en un style fin et affûté, très en vogue dans les années 1980. Plus grande et plus puissante que sa devancière, elle est dotée d'une nouvelle suspension avant à double triangulation et d'une suspension arrière indépendante à jambes de force MacPherson.

En 1985, le constructeur japonais a lancé la Prelude Si, équipée d'un moteur de 2,0 litres plus puissant. Il développait 110 ch et 154 Nm de couple, et le surcroît de puissance a permis à la voiture de passer de 0 à 100 km/h en 9 secondes, quasiment 10 secondes de moins que la première génération.

Troisième génération : 1988 - 1991

La troisième génération de la Prelude a marqué un changement substantiel dans la technologie disponible pour la voiture. Honda a introduit son système mécanique à quatre roues directrices sur la Prelude Si, devenant ainsi le premier constructeur automobile à vendre un modèle doté de cette technologie aux États-Unis.

Le moteur de base de la Prelude à la fin des années 80 et au début des années 90 était un quatre cylindres de 2,0 litres développant 109 ch et 150 Nm. La Si en faisait plus, développant 135 ch et 172 Nm. Le rafraîchissement de la voiture à mi-parcours introduira un plus gros moteur de 2,1 litres développant 140 ch et 183 Nm de couple en 1990.

Quatrième génération : 1992 -1996

La Prelude aborde l'année 1992 avec une nouvelle génération, de nouveaux moteurs et un nouveau look. Avec le modèle 1992, Honda abandonne le style tranchant des années 80. Elle est plus ronde et plus douce que son prédécesseur.

Sous le capot se trouve le moteur 2,2 litres du constructeur japonais, qui développe 135 ch et 185 Nm. La Si était équipée du plus gros moteur quatre cylindres de 2,3 litres, développant 160 ch et 211 Nm de couple. La Prelude de quatrième génération a également inauguré la technologie VTEC de Honda en 1993, avec un moteur développant 187 ch et 207 Nm.

Cinquième génération : 1997 - 2001

La saga de la Prelude s'est achevée avec le modèle de cinquième génération. Le Los Angeles Times a rapporté en 2001 que les concessionnaires américains n'avaient vendu que 3 500 exemplaires au cours des cinq premiers mois de l'année alors qu'ils en vendaient aux alentours de 10 000 en 2000.

La cinquième génération de Prelude est arrivée en 1997 avec un seul choix de moteur, le quatre cylindres de 2,2 litres qui développait 195 chevaux et 211 Nm de couple, et Honda a supprimé l'option des roues arrière directrices. Le coupé pouvait être équipé d'une boîte manuelle à cinq vitesses ou d'une boîte automatique à quatre vitesses.

Concept Honda Prelude

Cela fait plus de 20 ans que la Prelude n'existe plus, mais c'est le nom que Honda a choisi pour son nouveau concept hybride-électrique. Le modèle semble prêt pour la production, mais le constructeur n'a pas dit s'il y entrerait un jour. Le PDG de Honda, Toshihiro Mibe, a déclaré que le concept "deviendrait le prélude de notre futur modèle" qui incarnerait "l'esprit sportif inaltérable" de l'entreprise.