Le concept Mazda Iconic SP a fait ses débuts au Japan Mobility Show avec une nouveauté que les fans de voitures de sport réclament depuis 2012 : un moteur rotatif. Ressemblant beaucoup au concept Vision Study de l'année dernière, l'Iconic SP à toit fixe est un peu plus grande que l'actuelle MX-5, ce qui en fait une continuation alléchante de l'héritage de la RX-7.

365 ch mais pas de précisions sur le groupe motopropulseur

Mais contrairement à ce coupé légendaire, l'Iconic SP utilise son moteur à deux rotors non pas pour entraîner les roues, mais pour charger une batterie de capacité inconnue, qui envoie ensuite du jus à un moteur électrique dont la configuration n'a pas été précisée.

Bien qu'il y ait des questions brûlantes sur les spécificités du groupe motopropulseur de ce soi-disant R-EV, peu importe d'où vient le jus, il est certain qu'il y en a beaucoup, 365 chevaux pour être précis. Mazda affirme que le véhicule rotatif peut fonctionner avec une variété de carburants, y compris l'hydrogène et les carburants renouvelables, et que la batterie peut également être branchée sur une prise de courant domestique pour la recharger.

Mesurant 4,2 mètres de long, 2,1 mètres de large et 1,1 mètre de haut, l'Iconic SP est plus longue de 0,2 mètre qu'une MX-5 actuelle et plus courte de 0,1 mètre qu'une RX-7 de 1995. Selon le constructeur, l'Iconic SP pèse 1 450 kg, soit environ 400 kg de plus que la RX-7 et environ 800 kg de plus que la MX-5. C'est le prix à payer pour les électrons, et l'Iconic SP n'est toujours pas très lourde comparée à la Toyota Supra de 1 515 kg ou à la Nissan Z de 1 596 kg.

De plus, elle porte très bien sa taille. Mazda explique que le groupe motopropulseur compact permet d'obtenir un capot très bas et des dimensions ultra-compactes. Les ailes en forme de bouteille de Coca-Cola de l'Iconic SP offrent un contraste moderne avec les vitres et le hayon arrière de style RX-7. La calandre moderne du constructeur apparaît sur le nez, et les feux arrière en forme de diagramme de Venn rappellent à la fois la MX-5 de la génération NA et la RX-7 de la génération FC. Les portes s'ouvrent dans un mouvement gracieux vers le haut, qui n'est pas sans rappeler le design en aile de cygne d'Aston Martin. L'Iconic SP est peinte dans une magnifique teinte appelée Viola Red, qui est plus lumineuse que le Soul Red Crystal, signature du constructeur, ce qui est approprié pour une voiture de sport.

Un habitacle minimaliste

À l'intérieur, l'Iconic SP est un triomphe du minimalisme, avec un sélecteur de vitesse à touches de machine à écrire, un combiné d'instruments numérique et un petit écran d'infodivertissement qui sont les seules distractions de son design fluide et tout en courbes. Les coutures en kakenui, apparues pour la première fois sur le SUV CX-90, se retrouvent sur le tableau de bord et les panneaux de porte du concept Iconic SP, tandis que les sièges sont recouverts d'une sellerie en biofabric (un mot que Mazda n'a pas utilisé depuis qu'elle a mis au point un matériau de siège fabriqué à partir de plastique renouvelable en 2009).

La combinaison de la technologie électrique rechargeable et du prolongateur d'autonomie n'est pas nouvelle, même chez Mazda, le MX-30 PHEV est équipé d'un moteur à rotor unique de 0,8 litre sous le capot pour maintenir la charge de la batterie. Le moteur à deux rotors de l'Iconic SP pourrait déplacer 1,6 litre, étant donné que le MX-30 utilise un moteur à un seul rotor de 0,8 litre. De plus, le moteur de la voiture de sport peut être utilisé comme générateur V2L, ce qui convient à toutes les situations, depuis les fêtes de fin de journée jusqu'à l'alimentation de secours en cas d'intempéries.

Mazda décrit l'architecture du moteur comme étant évolutive, il est donc possible que la technologie rotative à carburant renouvelable soit utilisée pour d'autres applications. Les générateurs domestiques dédiés pourraient utiliser des rotors de petite cylindrée, tandis que les véhicules de plus grande taille pourraient éventuellement enchaîner les rotors en guirlande pour produire une plus grande puissance. Cela dit, le concept Iconic SP est un véhicule destiné à souligner l'engagement de Mazda en faveur du plaisir de conduire avant tout.