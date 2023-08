Après des années de tests, vous pouvez enfin dire bonjour à la Nissan Z Nismo 2024 qui débarque avec plus de puissance, un meilleur aérodynamisme et plus d'adhérence pour se lancer à l’assaut des virages.

Côté moteur, on retrouve toujours un V6 de 3,0 litres à double turbocompresseur, comme sur la Z, mais les ingénieurs de Nissan l’ont boosté et ont peaufiner le système de refroidissement ce qui a permis de débloquer 20 chevaux supplémentaires et 49 Nm de couple de plus. Autrement dit, la puissance monte à 420 ch et 520 Nm de couple disponible de 2 000 tr/min à 5 200 tr/min.

L'utilisation de cette puissance passe par une transmission automatique à neuf vitesses avec un réglage spécifique à la Nismo, et c'est la seule boîte de vitesses disponibles (petite pensée pour les fans de manuelles).

Une future (grande) pistarde ?

Mais avoir plus de puissance est inutile si vous ne pouvez pas l'utiliser. Dans le cas de cette Nismo les pneus aident, mais Nissan met en évidence plusieurs changements de conception qui semblent subtils en un coup d'œil, mais qui servent à améliorer à la fois le refroidissement et l'appui. Le plus gros changement concerne l’avant de la voiture, qui utilise un design que Nissan appelle Grand-Nez ou G-Nose en abrégé. Avec cette calandre allongée, la Nissan Z Nismo 2024 est plus longue d'environ 2,5 centimètres par rapport au modèle standard.

L’ensemble de la voiture semble très travaillé et à l'arrière, la Z Nismo gagne un aileron plus grand et plus large. En s’appuyant sur la GT-R, la force d'appui a été augmentée tout en réduisant la portance et la traînée. Mais pour l’instant, nous ne pouvons que croire le constructeur quant au bénéfice de ces changements car sans même parler de test, il n'y a pas de statistiques de performances pour appuyer la valeur de ces nouveautés.

Les améliorations apportées à la suspension et aux freins font également une différence. Nissan intègre des barres stabilisatrices uniques, des amortisseurs réajustés et des ressorts plus rigides. Le châssis est renforcé pour mieux gérer les rigueurs des pistes de course, et le plancher ainsi que les systèmes de suspension et de direction ont été retravaillé. Nissan affirme que les améliorations rendent le Z Nismo 2,5 % plus rigide, mais qu'elles affûtent également la direction. Le freinage est amélioré avec des rotors de 15 pouces à l'avant, avec des disques de 13,8 pouces à l'arrière.

Pour aider à gérer ces mises à niveau, Nissan ajoute un nouveau mode de conduite Sport + conçu pour aider les conducteurs, installés dans des sièges Recaro, à tirer le meilleur parti de la voiture. La Nissan Z Nismo est disponible en cinq couleurs : Passion Red TriCoat, Brilliant Silver, Black Diamond Pearl, Everest White Pearl TriCoat et Stealth Grey, une teinte exclusive à la Nismo.

Son prix sera annoncé un peu avant sa date de mise en vente, qui est actuellement prévue pour l'automne.